Ecco cosa si coltiva veramente all'Orto di Muzzano

In che modo li aiuta nella quotidianità?

«Innanzitutto permette di ricreare dei ritmi di vita e di lavoro: presentarsi puntuali, arrivare in maniera adeguata in un contesto lavorativo e imparare a lavorare insieme agli altri. “Lavorare con” è un po’ il motto dell’associazione. È quello che chiediamo anche a noi dipendenti: lavorare insieme alle persone, non lavorare per loro. Il “lavorare con” implica la nascita di un rapporto di fiducia, che permette poi di costruire un percorso. Quello che cerchiamo di sviluppare con le persone sono innanzitutto delle relazioni. Molto spesso abbiamo a che fare con persone isolate dal contesto sociale e cerchiamo quindi di creare situazioni che vadano oltre l’attività lavorativa».

Come si inserisce nella società quello che fate ogni giorno?

«L’idea dell’associazione L’Orto è quella di essere sempre più al servizio delle persone. E il servizio alle persone è anche un servizio al territorio. Vogliamo quindi creare una relazione con i bisogni del territorio. Un esempio è la possibilità di vendere i nostri prodotti orticoli attraverso i punti vendita. Recentemente abbiamo iniziato a collaborare anche con aziende private, portando i nostri prodotti a disposizione dei loro dipendenti».