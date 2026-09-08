Scareglia isolata, nuova lettera al Cantone: «Ci sentiamo abitanti di categoria Z»

A suscitare nuove critiche è la lettera cantonale del 17 agosto 2026 relativa all'aggiornamento straordinario dei valori di stima ufficiale. «Mi astengo per buona educazione a commentare», scrive il presidente Angelo Petralli. I firmatari si chiedono quindi «dove sia finita la credibilità delle istituzioni e la buona educazione».

Nel mirino anche la serata informativa prevista mercoledì 9 settembre a Tesserete sul «franamento in zona Lavinone Corticiasca e Scareglia». Secondo Patriziato e Comitato, la scelta della sede rappresenta «l'ennesima dimostrazione di non conoscenza del territorio», considerando che anche in Val Colla vi sarebbe la possibilità di ospitare incontri di questo tipo.