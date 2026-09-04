Cadute, quanto ci costano! Ma gli anziani ora trovano Equilibrium

Rinforzo della muscolatura e miglioramento dell'equilibrio

Sotto la guida dei Champions, i centri fitness integreranno esercizi specifici nei corsi di gruppo e negli allenamenti individuali, con particolare attenzione al rinforzo della muscolatura degli arti inferiori, al miglioramento dell’equilibrio e agli esercizi motorio-cognitivi. Questi elementi sono fondamentali per mantenere la stabilità e reagire efficacemente alle situazioni della vita quotidiana.