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Cadute, quanto ci costano! Ma gli anziani ora trovano Equilibrium

Centri fitness in prima linea nella prevenzione delle cadute. Parte in Ticino il progetto Equilibrium ed è una prima in Svizzera.
Cadute, quanto ci costano! Ma gli anziani ora trovano Equilibrium
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di Cronaca Ticino
Cadute, quanto ci costano! Ma gli anziani ora trovano Equilibrium
Centri fitness in prima linea nella prevenzione delle cadute. Parte in Ticino il progetto Equilibrium ed è una prima in Svizzera.

BELLINZONA - Ogni anno, in Svizzera, oltre 290.000 persone subiscono un infortunio a causa di una caduta, e circa 90.000 di questi casi riguardano persone con più di 65 anni. La conseguenza sono costi economici per la collettività pari a circa 1,8 miliardi di franchi.

Ecco da dove trae spunto Equilibrium, il progetto pilota - un unicum in Svizzera - che mira a portare la prevenzione delle cadute direttamente nei centri fitness.

L’iniziativa, sviluppata dall’Ufficio prevenzione infortuni (UPI) e dalla Federazione Svizzera dei Centri Fitness (FSCF), nasce proprio per rispondere a questo problema di grande attualità.

Champions Equilibrium
Il progetto Equilibrium coinvolge dieci centri fitness affiliati alla FSCF, che hanno investito nella formazione specialistica dei propri responsabili. Al termine del percorso, questi professionisti hanno ottenuto il ruolo di Champions Equilibrium, diventando referenti all’interno dei loro centri per la promozione di programmi di allenamento mirati alla prevenzione delle cadute.

Rinforzo della muscolatura e miglioramento dell'equilibrio
Sotto la guida dei Champions, i centri fitness integreranno esercizi specifici nei corsi di gruppo e negli allenamenti individuali, con particolare attenzione al rinforzo della muscolatura degli arti inferiori, al miglioramento dell’equilibrio e agli esercizi motorio-cognitivi. Questi elementi sono fondamentali per mantenere la stabilità e reagire efficacemente alle situazioni della vita quotidiana.

Palestra come punto di riferimento per gli over 65
L’obiettivo di Equilibrium è trasformare il centro fitness in un punto di riferimento anche per la popolazione over 65, offrendo un ambiente sicuro dove allenarsi, essere seguiti da professionisti qualificati, monitorare i progressi e coltivare relazioni sociali. Movimento, socializzazione e prevenzione sono infatti tre pilastri per favorire un invecchiamento attivo, sano e il più possibile autonomo.

Con la fine dell’estate prenderà ufficialmente il via la fase di lancio del progetto. I centri aderenti promuoveranno Equilibrium sul territorio attraverso una campagna informativa e la distribuzione di materiale dedicato, invitando la popolazione a scoprire i benefici di un allenamento specifico per la prevenzione delle cadute.

Dopo una fase di valutazione, il progetto potrebbe essere esteso anche al resto della Svizzera.

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