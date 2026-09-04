La sicurezza informatica al centro: «Non possiamo limitarci a costruire muri sempre più alti»

Tra gli ospiti internazionali, Mark Barwinski, per dodici anni alla National Security Agency statunitense e poi in ruoli dirigenziali presso PwC, Siemens e UBS, ha parlato di resilienza informatica nel contesto della guerra ibrida: «Le minacce informatiche si muovono ormai alla velocità delle macchine, mentre molte organizzazioni continuano a reagire secondo tempi e processi tradizionali. La tecnologia è fondamentale, ma senza leadership, preparazione e una cultura condivisa della sicurezza non sarà mai sufficiente».