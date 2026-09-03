«Pubblicare gli audio è stata una scelta difficile. Ho corso dei rischi, ma non me ne pento»

«Quando si vive in una situazione di violenza, è difficile agire per tempo. Prevalgono i sensi di colpa, il sentirsi inadeguate e perfino il credere di meritarselo. Pubblicare gli audio, commettendo tra l'altro un reato, è stata una scelta personale e difficile. Ho corso dei rischi, ma ho agito e non me ne pento. Non cerco notorietà ma solo giustizia. Nessun rappresentante delle istituzioni può comportarsi nei toni e nelle modalità che ho denunciato. Esorto chi ha vissuto una situazione analoga a rivolgersi alle forze dell'ordine e di denunciare l'accaduto. Nessun essere umano merita di essere trattato come sono stata tratta io».