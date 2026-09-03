El Niño si intensifica... e non ci mollerà fino a febbraio

Sebbene ogni episodio di El Niño sia diverso, storicamente il fenomeno ha provocato o intensificato siccità e rischi di incendi in alcune regioni dell'Amazzonia, dell'America centrale, dell'Indonesia e dell'Australia, alterazioni del regime monsonico in India o piogge torrenziali nell'Africa orientale.

Dal 1950 sette episodi hanno raggiunto un'intensità definita «molto forte», secondo l'Agenzia statunitense per gli oceani e l'atmosfera (NOAA). Il più intenso si è verificato nel 1982-1983.