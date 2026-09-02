L'Olanda sposta 86 tonnellate di oro: «Cresencente instabilità geopolitica»

Lo spostamento è avvenuto fra marzo e agosto, rileva la Dnb, e ha riguardato 86 tonnellate su 313 detenute negli Usa e Canada verso la Bank of England a Londra, considerato «il maggior centro» mondiale per l'oro fisico e dove il metallo può essere disponibile più facilmente e velocemente in caso di crisi. «Ci aspettiamo di non doverlo usare mai ma abbiamo bisogno di rafforzare la nostra resistenza» sottolinea il governatore Olaf Sleijpen.

Le riserve complessive della Dnb ammontano a 612,4 tonnellate per un valore, certificato a fine 2025, di 72,2 miliardi di euro (circa 68 miliardi di franchi).