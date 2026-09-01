Wawrinka, fine della corsa

Il vodese, che era già rientrato in Svizzera quando gli organizzatori hanno deciso di concedergli la wild card, ha giocato alla pari con l'italiano per due set, prima di "mollare". Ha avuto una palla set nel primo parziale, sul 6-5, e ben tre nel secondo, sul 5-3. Le ha fallite, venendo poi nettamente dominato nei due tie-break. Nel terzo set si è infine sgretolato, concludendo la sua carriera nei Major con uno 0-6, come fece un certo Roger Federer nei quarti di finale a Wimbledon 2021.