Top-10 per Alex Fontana al Nürburgring
Weekend complicato al Nürburgring
Weekend complicato al Nürburgring
NÜRBURG - Il quarto round della stagione 2026 del GT World Challenge Europe Endurance Cup è arrivato alla conclusione con il nono posto ottenuto da Alex Fontana sul circuito del Nürburgring.
Il luganese ha preso parte all'evento a bordo della Porsche 911 GT3 R (992) EVO #89 del team Lionspeed GP insieme a Bashar Mardini e Patrick Kolb, la stessa formazione con cui era arrivato il podio nella prestigiosa 24 Ore di Spa. Alex Fontana è sceso in pista durante la prima delle tre fasi di qualifica previste dal regolamento per formare la griglia di partenza della 3 Ore del Nürburgring, registrando un 1:55.401, issandosi in sesta posizione di classe Bronze. Dopo aver combinato i tempi dei suoi compagni di squadra, la prestazione del team è valsa la 11esima posizione.
La 3 Ore del Nürburgring ha visto la presenza di numerose full course yellow e safety car, rendendo complicata la gestione strategica della corsa. Il primo pilota ad aver preso il volante della Porsche #89 è stato Mardini, che ha subito provato a guadagnare posizioni in classifica. Il canadese tuttavia è stato coinvolto in un contatto che lo ha visto perdere posizioni in classifica. Nella fase centrale della corsa il testimone è passato a Kolb, lasciando ad Alex la parte conclusiva. Fontana ha dovuto cercare la rimonta per entrare nei primi dieci. Il ritmo gara del ticinese, che ha anche segnato il giro più veloce dell'equipaggio in 1:57.853, gli ha consentito di salire in nona posizione di classe. La gara si è rivelata difficile per l'equipaggio della Porsche #89, con la speranza che l'ultima tappa sul circuito di Portimao, storicamente un circuito su cui Alex ha dimostrato un'ottima velocità, possa regalare una soddisfazione con cui completare l'anno.
Il prossimo appuntamento per il GT World Challenge Europe Endurance Cup sarà il fine settimana del 16-18 ottobre 2026, sul circuito di Portimao, mentre Alex Fontana tornerà in azione già questo fine settimana a Imola, per il GT4 Italy, insieme ai piloti della AF Academy.
«Non è stato un weekend semplice - ha spiegato Alex Fontana - con tutte le interruzioni delle safety car che ci hanno reso difficile risalire la classifica. Concentriamoci ora su Portimao per ottobre, cercando di concludere il campionato nel migliore dei modi, mentre il lavoro per me e per la AF Academy riprenderà già tra pochi giorni sul tracciato di Imola per la GT4 Italy con Centri Porsche Ticino».