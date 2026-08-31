Top-10 per Alex Fontana al Nürburgring

La 3 Ore del Nürburgring ha visto la presenza di numerose full course yellow e safety car, rendendo complicata la gestione strategica della corsa. Il primo pilota ad aver preso il volante della Porsche #89 è stato Mardini, che ha subito provato a guadagnare posizioni in classifica. Il canadese tuttavia è stato coinvolto in un contatto che lo ha visto perdere posizioni in classifica. Nella fase centrale della corsa il testimone è passato a Kolb, lasciando ad Alex la parte conclusiva. Fontana ha dovuto cercare la rimonta per entrare nei primi dieci. Il ritmo gara del ticinese, che ha anche segnato il giro più veloce dell'equipaggio in 1:57.853, gli ha consentito di salire in nona posizione di classe. La gara si è rivelata difficile per l'equipaggio della Porsche #89, con la speranza che l'ultima tappa sul circuito di Portimao, storicamente un circuito su cui Alex ha dimostrato un'ottima velocità, possa regalare una soddisfazione con cui completare l'anno.

Il prossimo appuntamento per il GT World Challenge Europe Endurance Cup sarà il fine settimana del 16-18 ottobre 2026, sul circuito di Portimao, mentre Alex Fontana tornerà in azione già questo fine settimana a Imola, per il GT4 Italy, insieme ai piloti della AF Academy.