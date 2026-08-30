GalAthletics: spettacolo si attendeva e spettacolo è stato

Negli attesissimi 1’500m femminili è arrivato il successo, annunciato, della campionessa azzurra Nadia Battocletti, prima in 3’57”54 davanti alla statunitense Addison Wiley (3’58”96) e all’etiope Aster Areri (3’59”54). Negli 800m femminili, orfani di Audrey Werro, ha vinto agevolmente l’olandese Myrte van der Schoot (2’01”08), che ha preceduto di oltre 4” la nostre Noée Wipfli (2’05”70) e la tedesca Alica Schmidt (2’07”06). Battaglia ad alto livello nei 400m hs maschili, nei quali il qatariota Bassem Hemeida l’ha spuntata per 0”22 sullo statunitense Caleb Dean (47”98). Terzo posto per l’altro americano Chris Robinson (48”44). Gli 800m maschili sono stati terreno di caccia per i francesi Louey Ouerrat (1’43”57) e Gabriel Tual (1’44”34). "Bronzo" per il messicano Abraham Alvarado (1’44”76). Nei 400m maschili l’ha invece spuntata il canadese Christopher Morales-Williams (44”44). Secondo, a 0”10, il sudafricano Zakithi Nene. Terzo posto per l’americano Khaleb McCrae (44”62).

Le ultime due prove della serata sono stati i 100m, femminili e maschili. Tra le donne la migliore è stata la statunitense Rayniah Jones, in trionfo in 12”44. Seconda la giamaicana Megan Simmonds (12”53), terza Ditaji Kambundi in 12”71. Tra gli uomini, invece, ha fatto festa il nigeriano Kayinsola Ajayi, che correndo in 9”91 ha beffato lo statunitense Ronnie Baker (9”94) e il sudafricano Akani Simbine (9”95).