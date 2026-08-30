San Gallo trafitto dal Thun

Presentatisi al Sitterstadion con appena tre punti in cassa in tre partite giocate, i campioni in carica hanno prodotto 90’ di grande intensità e attenzione. In quelli sono riusciti a respingere le offensive dei biancoverdi, puniti (quasi) a ogni occasione costruita. È così che la doppietta di Labeau e i gol di Reichmuth e Dursun hanno azzerato i pur combattivi padroni di casa, che con Frokaj, Scherrer e Daschner sono comunque arrivati a un passo dalla rimonta, fermandosi a un doloroso 3-4 finale.