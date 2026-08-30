San Gallo trafitto dal Thun
I biancoverdi si sono fatti sorprendere dai bernesi
Vaduz esagerato contro il Grasshopper.
I biancoverdi si sono fatti sorprendere dai bernesi
Vaduz esagerato contro il Grasshopper.
SAN GALLO - La domenica di Super League si è chiusa con due risultati a sorpresa: le vittorie colte dal Thun a San Gallo e dal Vaduz contro il Grasshopper.
Presentatisi al Sitterstadion con appena tre punti in cassa in tre partite giocate, i campioni in carica hanno prodotto 90’ di grande intensità e attenzione. In quelli sono riusciti a respingere le offensive dei biancoverdi, puniti (quasi) a ogni occasione costruita. È così che la doppietta di Labeau e i gol di Reichmuth e Dursun hanno azzerato i pur combattivi padroni di casa, che con Frokaj, Scherrer e Daschner sono comunque arrivati a un passo dalla rimonta, fermandosi a un doloroso 3-4 finale.
Tante reti si sono viste anche al Rheinpark, dove il Vaduz ha trovato il suo primo successo stagionale cancellando 5-2 le Cavallette. Due volte in vantaggio con Dalipi e Schwizer ma due volte ripresi da Lee Young-Jun e Muci, i biancorossi si sono garantiti il successo grazie allo sprint nella ripresa, che ha “prodotto” un altro gol di Schwizer e la doppietta di Cabrera.