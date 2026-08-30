Marc Marquez intrattabile
Il 33enne ha vinto il GP di Aragon, avvicinando Martin in vetta alla classifica del Mondiale
Podio per Acosta e Bezzecchi.
Il 33enne ha vinto il GP di Aragon, avvicinando Martin in vetta alla classifica del Mondiale
Podio per Acosta e Bezzecchi.
TERUEL - Non si è preso la pole position; per il resto Marc Marquez ha vissuto un weekend perfetto nella “sua” Aragon. Già padrone della Sprint, il 33enne si è infatti ripetuto pure nella gara domenicale. Ha prima “controllato” il poleman Bezzecchi per poi, a 18 tornate dalla fine, sorpassarlo prepotentemente.
Diventato “lepre” ha in seguito rafforzato la propria posizione viaggiando a un ritmo insostenibile per tutti i rivali. Solo al traguardo, lo spagnolo ha così trovato la quarta vittoria stagionale (la 77esima in carriera), precedendo l’ottimo Acosta e Bezzecchi e avvicinandosi sensibilmente a Martin (ora è staccato di 19 punti), leader della classifica generale.
In Moto2 ha invece vinto Alonso Lopez, capace di difendere la pole e di chiudere davanti a Izan Guevara e a David Alonso. Il pilota di ITALJET è al quinto successo stagionale.
In Moto3, infine, c’è stata l’impresa di Máximo Quiles che, ad appena 20 giorni dall’intervento alla clavicola, ha trovato la decima vittoria nel Motomondiale. Il 18enne murciano ha preceduto David Almansa e Marco Morelli.