Marc Marquez intrattabile

In Moto2 ha invece vinto Alonso Lopez, capace di difendere la pole e di chiudere davanti a Izan Guevara e a David Alonso. Il pilota di ITALJET è al quinto successo stagionale.

In Moto3, infine, c’è stata l’impresa di Máximo Quiles che, ad appena 20 giorni dall’intervento alla clavicola, ha trovato la decima vittoria nel Motomondiale. Il 18enne murciano ha preceduto David Almansa e Marco Morelli.