Altra vittoria, il Lugano cala il poker
I bianconeri hanno battuto 2-1 il Sion. Decisive le reti di Moncada e Beckham Castro
I vallesani sono caduti in casa dopo sedici risultati utili consecutivi
I bianconeri hanno battuto 2-1 il Sion. Decisive le reti di Moncada e Beckham Castro
I vallesani sono caduti in casa dopo sedici risultati utili consecutivi
|1
|Anthony Racioppi
|14
|Numa Lavanchy
|5
|Noe Sow
|17
|Jan Kronig
|6
|Marquinhos Cipriano
|88
|Ali Kabacalman
|29
|Theo Berdayes 77'
|37
|Fode Sylla 69'
|8
|Baltazar Costa Rodrigues de Oliveira
|77
|Donat Rrudhani 69'
|13
|Winsley Boteli 77'
|9
|Josias Lukembila 69'
|10
|Benjamin Kololli 77'
|12
|Francesco Ruberto
|33
|Rilind Nivokazi 69'
|20
|Nias Hefti
|21
|Liam Chipperfield 77'
|19
|Franck Surdez
|38
|Ryan Kessler
|7
|Ilyas Chouaref
|David Von Ballmoos
|16
|Antonios Papadopoulos
|6
|78' Lars Lukas Mai
|17
|Joel Bichsel
|18
|75' Mattia Zanotti
|46
|Anto Grgic
|8
|Ahmed Kendouci
|14
|75' Elias Pihlstrom
|24
|Yanis Cimignani
|21
|46' Dereck Alessandro Moncada Arguijo
|30
|46' Daniel Dos Santos
|27
|Felix Gebhard
|28
|78' Damian Kelvin
|4
|75' Behruzjon Karimov
|2
|46' Renato Steffen
|11
|Joao Victor Schlickmann Carbone
|44
|Hannes Delcroix
|3
|75' Beckham Castro
|22
|46' Uran Bislimi
|25
|Gjan Ajdin
|23
SION - Cinico, solido e fortunato, il Lugano ha costretto il Sion a cadere al Tourbillon dopo sedici risultati utili consecutivi: 1-2 il risultato finale.
I bianconeri si sono presentati al Tourbillon forti di un cammino perfetto in Super League, del passaggio al secondo turno in Coppa Svizzera e, soprattutto, della qualificazione alla fase a campionato in Conference League. Sontuosi nelle ultime settimane, hanno cominciato il match vallesano nel migliore dei modi. Prima occasione e… gol, grazie un colpo di testa di Moncada, sfuggito a Lavanchy su angolo di Grgic. Messa la partita sui giusti binari, i ticinesi hanno cercato di giocare nel modo più intelligente possibile: gestendo, cedendo spazi ai rivali e provando a ripartire in contropiede. Pur se a volte un po’ rischiosa, a lungo la tattica si è dimostrata corretta. Anche se aggressivi e capaci di prendere il comando delle operazioni, i padroni di casa sono infatti stati tenuti lontani dalla porta di von Ballmoos, che ha tremato davvero solo in un paio di occasioni. Quando Boteli, liberatosi in area, si è visto stoppare la conclusione dal solito guizzo salvifico di Papadopoulos, e quando Berdayes, di testa, lo ha costretto a un intervento importante. Solidi dietro, i bianconeri non hanno tuttavia quasi mai punto in attacco, non riuscendo a sfruttare la velocità e la forza di Moncada.
Inseriti, a inizio ripresa, Steffen e Bislimi per Moncada e dos Santos con il chiaro intento di riempire gli spazi senza però abbassarsi troppo, Croci-Torti ha visto le sue speranze di tenere a bada il Sion evaporare in appena 10’. Al 55’ infatti, dopo almeno due-tre minuti di pressione costante, i biancorossi hanno trovato il pari. Merito di Boteli, che ha appoggiato nella porta vuota concretizzando un assist di Baltazar e una bella azione corale dei suoi. Ancora un’iniziativa del 18enne attaccante ha poi fatto preoccupare i ticinesi i quali, scampato il pericolo, sono in ogni caso riusciti a riordinare le idee, a guadagnare metri e a farsi vedere nella trequarti rivale. E anche più avanti, grazie alle idee di Steffen e alle incursioni di Bislimi.
Abbassatosi il ritmo e con le due squadre che hanno dato l’impressione di accontentarsi del pari, al 79’ è arrivata la sorpresa che ha ravvivato il match. Pimpante, Beckham Castro è riuscito a entrare in area dalla sinistra e a calciare quasi dalla linea di fondo. Palla innocua per tutti ma non per Racioppi che, goffo, si è fatto incredibilmente superare regalando il nuovo vantaggio agli ospiti.
Costretti a risalire la corrente, Kabacalman e compagni si sono riversati nella metà campo rivale. Hanno spinto, graffiato con Kololli ma anche mostrato qualche limite e troppa imprecisione. Meglio per il Lugano che così, con il minimo sforzo, ha messo le mani su tre punti pesantissimi, confermandosi primo in classifica.
SION-LUGANO 1-2 (0-1)
Reti: 3’ Moncada 0-1; 55' Boteli 1-1, 79' Beckham Castro 1-2.
SION: Racioppi; Marquinhos, Kronig, Sow, Lavanchy; Kabacalman; Rrudhani (69’ Nivokazi), Baltazar, Sylla (68’ Lukembila), Berdayes (77' Kololli); Boteli (77' Chipperfield).
LUGANO: von Ballmoos; Bichsel, Mai (78' Kelvin), Papadopoulos; Pihlström (75' Castro Espinosa), Kendouci, Grgic, Zanotti (75' Karimov); dos Santos (46’ Bislimi), Moncada (46’ Steffen), Cimignani.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lugano
|4
|12
|4
|0
|0
|13
|3
|10
|2
|Young Boys
|5
|11
|3
|2
|0
|19
|9
|10
|3
|Basilea
|5
|10
|3
|1
|1
|10
|7
|3
|4
|S.Gallo
|3
|7
|2
|1
|0
|7
|5
|2
|5
|Sion
|4
|6
|2
|0
|2
|9
|8
|1
|6
|Zurigo
|5
|6
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|7
|FC Lausanne-Sport
|5
|5
|1
|2
|2
|6
|7
|-1
|8
|Lucerna
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|9
|-4
|9
|Servette
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|10
|Thun
|3
|3
|1
|0
|2
|5
|11
|-6
|11
|Grasshopper
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|7
|-4
|12
|Vaduz
|4
|0
|0
|0
|4
|7
|12
|-5