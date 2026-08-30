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Altra vittoria, il Lugano cala il poker

I bianconeri hanno battuto 2-1 il Sion. Decisive le reti di Moncada e Beckham Castro
Altra vittoria, il Lugano cala il poker
Freshfocus
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
+15
Altra vittoria, il Lugano cala il poker
I bianconeri hanno battuto 2-1 il Sion. Decisive le reti di Moncada e Beckham Castro
I vallesani sono caduti in casa dopo sedici risultati utili consecutivi
Super League30.08.2026
Sion
1 - 2
Lugano
CALCIO: Risultati e classifiche

SION - Cinico, solido e fortunato, il Lugano ha costretto il Sion a cadere al Tourbillon dopo sedici risultati utili consecutivi: 1-2 il risultato finale.

I bianconeri si sono presentati al Tourbillon forti di un cammino perfetto in Super League, del passaggio al secondo turno in Coppa Svizzera e, soprattutto, della qualificazione alla fase a campionato in Conference League. Sontuosi nelle ultime settimane, hanno cominciato il match vallesano nel migliore dei modi. Prima occasione e… gol, grazie un colpo di testa di Moncada, sfuggito a Lavanchy su angolo di Grgic. Messa la partita sui giusti binari, i ticinesi hanno cercato di giocare nel modo più intelligente possibile: gestendo, cedendo spazi ai rivali e provando a ripartire in contropiede. Pur se a volte un po’ rischiosa, a lungo la tattica si è dimostrata corretta. Anche se aggressivi e capaci di prendere il comando delle operazioni, i padroni di casa sono infatti stati tenuti lontani dalla porta di von Ballmoos, che ha tremato davvero solo in un paio di occasioni. Quando Boteli, liberatosi in area, si è visto stoppare la conclusione dal solito guizzo salvifico di Papadopoulos, e quando Berdayes, di testa, lo ha costretto a un intervento importante. Solidi dietro, i bianconeri non hanno tuttavia quasi mai punto in attacco, non riuscendo a sfruttare la velocità e la forza di Moncada.

Inseriti, a inizio ripresa, Steffen e Bislimi per Moncada e dos Santos con il chiaro intento di riempire gli spazi senza però abbassarsi troppo, Croci-Torti ha visto le sue speranze di tenere a bada il Sion evaporare in appena 10’. Al 55’ infatti, dopo almeno due-tre minuti di pressione costante, i biancorossi hanno trovato il pari. Merito di Boteli, che ha appoggiato nella porta vuota concretizzando un assist di Baltazar e una bella azione corale dei suoi. Ancora un’iniziativa del 18enne attaccante ha poi fatto preoccupare i ticinesi i quali, scampato il pericolo, sono in ogni caso riusciti a riordinare le idee, a guadagnare metri e a farsi vedere nella trequarti rivale. E anche più avanti, grazie alle idee di Steffen e alle incursioni di Bislimi.

Abbassatosi il ritmo e con le due squadre che hanno dato l’impressione di accontentarsi del pari, al 79’ è arrivata la sorpresa che ha ravvivato il match. Pimpante, Beckham Castro è riuscito a entrare in area dalla sinistra e a calciare quasi dalla linea di fondo. Palla innocua per tutti ma non per Racioppi che, goffo, si è fatto incredibilmente superare regalando il nuovo vantaggio agli ospiti. 

Costretti a risalire la corrente, Kabacalman e compagni si sono riversati nella metà campo rivale. Hanno spinto, graffiato con Kololli ma anche mostrato qualche limite e troppa imprecisione. Meglio per il Lugano che così, con il minimo sforzo, ha messo le mani su tre punti pesantissimi, confermandosi primo in classifica.

SION-LUGANO 1-2 (0-1)
Reti: 3’ Moncada 0-1; 55' Boteli 1-1, 79' Beckham Castro 1-2.
SION: Racioppi; Marquinhos, Kronig, Sow, Lavanchy; Kabacalman; Rrudhani (69’ Nivokazi), Baltazar, Sylla (68’ Lukembila), Berdayes (77' Kololli); Boteli (77' Chipperfield).
LUGANO: von Ballmoos; Bichsel, Mai (78' Kelvin), Papadopoulos; Pihlström (75' Castro Espinosa), Kendouci, Grgic, Zanotti (75' Karimov); dos Santos (46’ Bislimi), Moncada (46’ Steffen), Cimignani.

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CLASSIFICA
Super League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Lugano41240013310
2Young Boys51132019910
3Basilea5103111073
4S.Gallo37210752
5Sion46202981
6Zurigo56203712-5
7FC Lausanne-Sport5512267-1
8Lucerna5512259-4
9Servette4411245-1
10Thun33102511-6
11Grasshopper3101237-4
12Vaduz40004712-5
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 30.08.2026 16:10
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