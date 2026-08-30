Altra vittoria, il Lugano cala il poker

Inseriti, a inizio ripresa, Steffen e Bislimi per Moncada e dos Santos con il chiaro intento di riempire gli spazi senza però abbassarsi troppo, Croci-Torti ha visto le sue speranze di tenere a bada il Sion evaporare in appena 10’. Al 55’ infatti, dopo almeno due-tre minuti di pressione costante, i biancorossi hanno trovato il pari. Merito di Boteli, che ha appoggiato nella porta vuota concretizzando un assist di Baltazar e una bella azione corale dei suoi. Ancora un’iniziativa del 18enne attaccante ha poi fatto preoccupare i ticinesi i quali, scampato il pericolo, sono in ogni caso riusciti a riordinare le idee, a guadagnare metri e a farsi vedere nella trequarti rivale. E anche più avanti, grazie alle idee di Steffen e alle incursioni di Bislimi.

Abbassatosi il ritmo e con le due squadre che hanno dato l’impressione di accontentarsi del pari, al 79’ è arrivata la sorpresa che ha ravvivato il match. Pimpante, Beckham Castro è riuscito a entrare in area dalla sinistra e a calciare quasi dalla linea di fondo. Palla innocua per tutti ma non per Racioppi che, goffo, si è fatto incredibilmente superare regalando il nuovo vantaggio agli ospiti.