Marco Zanetti: «Starà a me dimostrare di meritarmi il posto»
L'attaccante bianconero Marco Zanetti «Stiamo migliorando partita dopo partita»
LUGANO - Marco Zanetti, reduce da una buona stagione, è pronto per il campionato che scatterà fra un paio di settimane. Un campionato in cui la concorrenza in squadra sarà molto agguerrita. «L'anno scorso ho disputato una buona stagione in quarta linea con Morini e Peltonen - ci ha detto l'attaccante - Quest'anno ci sono più giocatori e di conseguenza tanta competizione: starà a me dimostrare di meritare di giocare. Cercherò di creare di più in zona offensiva, perché dal punto di vista difensivo la mia annata è stata buona».
L'HCL è reduce da tre sconfitte, nell'ordine contro TPS Turku, Langnau e Davos... «Stiamo migliorando partita dopo partita. Sicuramente non c'è più molto tempo, ma stiamo facendo buoni passi nella giusta direzione. Ci manca ancora qualche elemento da recuperare e dobbiamo sfruttare un po' meglio le nostre occasioni, come è successo contro il Davos dove ci è mancata concretezza. Sono cambiati alcuni giocatori, soprattutto gli stranieri, che hanno tantissima qualità. Dobbiamo cercare di trovare tutti insieme il ritmo giusto e farci trovare pronti per la prima di campionato».