Marco Zanetti: «Starà a me dimostrare di meritarmi il posto»

LUGANO - Marco Zanetti, reduce da una buona stagione, è pronto per il campionato che scatterà fra un paio di settimane. Un campionato in cui la concorrenza in squadra sarà molto agguerrita. «L'anno scorso ho disputato una buona stagione in quarta linea con Morini e Peltonen - ci ha detto l'attaccante - Quest'anno ci sono più giocatori e di conseguenza tanta competizione: starà a me dimostrare di meritare di giocare. Cercherò di creare di più in zona offensiva, perché dal punto di vista difensivo la mia annata è stata buona».