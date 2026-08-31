Sorpresona a NY: Djokovic subito eliminato

I problemi fisici sono emersi già nella prima ora di partita, con Nole avanti 4-1. Il 39enne si è applicato ripetutamente del ghiaccio sul viso ma, nonostante l'intervento del team medico, ha barcollato, vomitando più volte. Ha ceduto il parziale, ma in seguito si è ripreso aggiudicandosi il secondo e il terzo set.

Nel quarto parziale la situazione è tuttavia nuovamente peggiorata: avanti 2-1, il nativo di Belgrado è stato colpito dai crampi e ha perso otto giochi consecutivi. Navone ha così portato la sfida al quinto set, imponendosi infine 6-1. Al secondo turno l'argentino affronterà Stan Wawrinka o Matteo Berrettini.