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Sorpresona a NY: Djokovic subito eliminato

Nole eliminato dopo una battaglia di 4h36'
Sorpresona a NY: Djokovic subito eliminato
Imago
di 20min.ch | Agence Keystone-ATS
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Sorpresona a NY: Djokovic subito eliminato
Nole eliminato dopo una battaglia di 4h36'
In grande difficoltà fisica, il serbo si è arreso a Mariano Navone già al primo turno dello Slam
ATP31.08.2026
MMariano Navone
won - lost
NNovak Djokovic
TENNIS: Risultati e classifiche

NEW YORK - Novak Djokovic è stato eliminato domenica sera - la notte in Svizzera - già al primo turno degli US Open. In grande sofferenza fisica, il serbo è stato battuto dall'argentino Mariano Navone 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, dopo 4 ore e 36 minuti di battaglia.

L'ex numero 1 mondiale, ora numero 5 della classifica ATP, non perdeva al primo turno di uno Slam dagli Australian Open del 2006. A Flushing Meadows, dove ha vinto quattro volte (2011, 2015, 2018 e 2023), non era mai uscito all'esordio in 19 partecipazioni.

I problemi fisici sono emersi già nella prima ora di partita, con Nole avanti 4-1. Il 39enne si è applicato ripetutamente del ghiaccio sul viso ma, nonostante l'intervento del team medico, ha barcollato, vomitando più volte. Ha ceduto il parziale, ma in seguito si è ripreso aggiudicandosi il secondo e il terzo set.

Nel quarto parziale la situazione è tuttavia nuovamente peggiorata: avanti 2-1, il nativo di Belgrado è stato colpito dai crampi e ha perso otto giochi consecutivi. Navone ha così portato la sfida al quinto set, imponendosi infine 6-1. Al secondo turno l'argentino affronterà Stan Wawrinka o Matteo Berrettini.

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