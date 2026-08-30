Inter padrona a Cagliari, Como corsaro a Napoli
I nerazzurri si sono mantenuti a punteggio pieno
Secondo successo per la Lazio, sempre trascinata da Frattesi.
I nerazzurri si sono mantenuti a punteggio pieno
Secondo successo per la Lazio, sempre trascinata da Frattesi.
|1
|Elia Caprile
|2
|Jose Pedro da Silva Figueiredo Freitas
|14
|Alessandro Deiola 83'
|15
|Juan Rodriguez
|33
|Adam Obert
|4
|Alessando Romano
|6
|Harry Winks 57'
|70
|Daniel Maldini 78'
|8
|Michel Adopo
|10
|Jacopo Fazzini 56'
|31
|Paul Mendy 57'
|Josep Martínez
|1
|Benjamin Pavard
|28
|68' Manuel Akanji
|25
|Alessandro Bastoni
|95
|81' Luis Henrique Tomaz de Lima
|11
|Nicolo Barella
|23
|65' Hakan Calhanoglu
|20
|65' Petar Sucic
|8
|Federico Dimarco
|32
|65' Francesco Pio Esposito
|94
|Lautaro Martinez
|10
|35
|Christos Mandas
|15
|Romano Floriani Mussolini 80'
|5
|Danilho Doekhi
|25
|Oliver Provstgaard
|17
|Nuno Tavares 63'
|16
|Davide Frattesi
|6
|Nicolo Rovella 38'
|24
|Kenneth Taylor
|22
|Matteo Cancellieri 63'
|19
|Boulaye Dia 81'
|10
|Mattia Zaccagni
|23
|Alfonso Pedraza 63'
|63
|Federico Serra
|21
|Reda Belahyane 38'
|47
|Davide Renzetti
|40
|Edoardo Motta
|28
|Adrian Przyborek
|33
|Filipe Bordon
|11
|Gustav Isaksen 63'
|37
|Josip Sutalo
|71
|Valerio Farcomeni
|14
|Tijjani Noslin
|9
|Andrea Pinamonti 81'
|13
|Alessio Romagnoli
|29
|Manuel Lazzari 80'
|Justin Bijlow
|1
|Alessandro Marcandalli
|27
|Leo Ostigard
|5
|78' Johan Vasquez
|22
|Brooke Norton-Cuffy
|15
|Morten Frendrup
|32
|58' Djibril Sow
|97
|Mikael Ellertsson
|77
|79' Tommaso Baldanzi
|8
|64' Vitor Manuel Carvalho Oliveira
|9
|Lorenzo Colombo
|29
|1
|Alex Meret
|22
|Giovanni Di Lorenzo
|13
|Amir Rrahmani
|16
|Rafa Marin
|17
|Mathias Olivera 56'
|99
|Frank Anguissa 80'
|68
|Stanislav Lobotka
|8
|Scott McTominay 56'
|21
|Matteo Politano
|19
|Rasmus Hoejlund 80'
|70
|Noa Lang 56'
|11
|Kevin De Bruyne 56'
|14
|Nikita Contini
|47
|Christian Garofalo
|32
|Vanja Milinkovic-Savic
|37
|Leonardo Spinazzola 56'
|20
|Lorenzo Lucca 80'
|23
|Giovane Nascimento
|6
|Billy Gilmour
|27
|Alisson Santos 56'
|7
|David Neres 80'
|31
|Sam Beukema
|2
|Costantino Favasuli
|26
|Antonio Vergara
|Jean Butez
|1
|58' Yan Couto
|27
|Trevoh Chalobah
|99
|Jacobo Ramon
|4
|Alex Valle
|3
|66' Lucas Da Cunha
|7
|Luis Milla
|6
|66' Assane Diao
|11
|82' Nico Paz
|10
|59' Martin Baturina
|20
|Anastasios Douvikas
|9
|Mauro Vigorito
|22
|Jesus Rodriguez
|17
|Willy Kambwala
|53
|58' Ivan Smolcic
|28
|Emil Audero
|12
|66' Maximo Perrone
|5
|66' Marc-Oliver Kempf
|2
|Ivan Azon
|90
|82' Bruno Silva
|16
|Adrian Lahdo
|15
|Samuele Ricci
|14
|Edoardo Goldaniga
|18
|Mattia Liberali
|30
|Alberto Dossena
|13
|59' Maxence Caqueret
|8
CAGLIARI - La domenica di Serie A ha regalato grandi emozioni. Come quelle vissute a Cagliari, dove un’Inter a tratti dominante ha dovuto attendere il triplice fischio dell’arbitro per festeggiare il successo (0-1). Subito avanti con Çalhanoğlu, i nerazzurri hanno creato e non concretizzato numerose palle gol, ringraziando alla fine anche Martinez per aver “chiuso” la porta. I tre punti conquistati hanno permesso alla Beneamata di rimanere a punteggio pieno, in testa alla classifica insieme con Milan, Juventus e… Lazio. I biancocelesti hanno infatti bissato il successo dell’esordio (a Bologna) imponendosi 1-0 in casa contro il Genoa, grazie a una nuova marcatura di Frattesi.
Il Como, dal canto suo, con una prestazione da grande squadra ha vinto il primo big match del campionato imponendosi 2-1 sul campo del Napoli. I lariani sono passati in vantaggio al 17' con Baturina, Hojlund ha pareggiato al 30’ mentre la rete decisiva l’ha siglata Douvikas al 34'. Grazie alla sua prima gioia stagionale, il club lombardo, fermato sull'1-1 a Udine all’esordio, è salito momentaneamente al quinto posto della graduatoria.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Inter
|2
|6
|2
|0
|0
|5
|1
|4
|2
|Milan
|2
|6
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|Juventus
|2
|6
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|Lazio
|2
|6
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|5
|Udinese
|2
|4
|1
|1
|0
|4
|3
|1
|6
|Como
|2
|4
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|7
|Roma
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|8
|Frosinone
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|2
|9
|Lecce
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|10
|Napoli
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|11
|Atalanta
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|12
|Sassuolo
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|13
|Cagliari
|2
|3
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|14
|Bologna
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|15
|Torino
|2
|0
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|16
|Parma
|2
|0
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|17
|Genoa
|2
|0
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|18
|Monza
|2
|0
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|19
|Venezia
|2
|0
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|20
|Fiorentina
|2
|0
|0
|0
|2
|0
|7
|-7