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SERIE A

Inter padrona a Cagliari, Como corsaro a Napoli

I nerazzurri si sono mantenuti a punteggio pieno
Inter padrona a Cagliari, Como corsaro a Napoli
Imago
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
+10
Inter padrona a Cagliari, Como corsaro a Napoli
I nerazzurri si sono mantenuti a punteggio pieno
Secondo successo per la Lazio, sempre trascinata da Frattesi.
Serie A30.08.2026
Cagliari
0 - 1
Inter
Serie A30.08.2026
Lazio
1 - 0
Genoa
Serie A30.08.2026
Napoli
1 - 2
Como
CALCIO: Risultati e classifiche

CAGLIARI - La domenica di Serie A ha regalato grandi emozioni. Come quelle vissute a Cagliari, dove un’Inter a tratti dominante ha dovuto attendere il triplice fischio dell’arbitro per festeggiare il successo (0-1). Subito avanti con Çalhanoğlu, i nerazzurri hanno creato e non concretizzato numerose palle gol, ringraziando alla fine anche Martinez per aver “chiuso” la porta. I tre punti conquistati hanno permesso alla Beneamata di rimanere a punteggio pieno, in testa alla classifica insieme con Milan, Juventus e… Lazio. I biancocelesti hanno infatti bissato il successo dell’esordio (a Bologna) imponendosi 1-0 in casa contro il Genoa, grazie a una nuova marcatura di Frattesi.

Il Como, dal canto suo, con una prestazione da grande squadra ha vinto il primo big match del campionato imponendosi 2-1 sul campo del Napoli. I lariani sono passati in vantaggio al 17' con Baturina, Hojlund ha pareggiato al 30’ mentre la rete decisiva l’ha siglata Douvikas al 34'. Grazie alla sua prima gioia stagionale, il club lombardo, fermato sull'1-1 a Udine all’esordio, è salito momentaneamente al quinto posto della graduatoria.

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CLASSIFICA
Serie A
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Inter26200514
2Milan26200413
3Juventus26200303
4Lazio26200202
5Udinese24110431
6Como24110321
7Roma13100404
8Frosinone23101312
9Lecce13100202
10Napoli23101321
11Atalanta13100211
12Sassuolo23101330
13Cagliari23101110
14Bologna1000101-1
15Torino2000224-2
16Parma2000203-3
17Genoa2000203-3
18Monza2000237-4
19Venezia2000204-4
20Fiorentina2000207-7
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 30.08.2026 23:10
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