Inter padrona a Cagliari, Como corsaro a Napoli

CAGLIARI - La domenica di Serie A ha regalato grandi emozioni. Come quelle vissute a Cagliari, dove un’Inter a tratti dominante ha dovuto attendere il triplice fischio dell’arbitro per festeggiare il successo (0-1). Subito avanti con Çalhanoğlu, i nerazzurri hanno creato e non concretizzato numerose palle gol, ringraziando alla fine anche Martinez per aver “chiuso” la porta. I tre punti conquistati hanno permesso alla Beneamata di rimanere a punteggio pieno, in testa alla classifica insieme con Milan, Juventus e… Lazio. I biancocelesti hanno infatti bissato il successo dell’esordio (a Bologna) imponendosi 1-0 in casa contro il Genoa, grazie a una nuova marcatura di Frattesi.

