Saulo Decarli, fine della corsa

La scelta è dipesa anche da un fastidioso infortunio a un ginocchio, che ha fin qui impedito al difensore di scendere in campo nella stagione corrente.

Cominciata la sua avventura a Locarno, nel 2010, in carriera il ticinese ha avuto il merito e la fortuna di giocare in tante buone squadre: il Chiasso di Challenge League, il Livorno, l’Avellino, l’Eintracht Braunschweig, il Bruges, il Bochum e, appunto le Cavallette.