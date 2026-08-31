ZURIGO
Saulo Decarli, fine della corsa
Rallentato da un problema a un ginocchio, il 34enne ha sciolto anticipatamente il suo contratto con il GC
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Saulo Decarli, fine della corsa
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Saulo Decarli, fine della corsa
Rallentato da un problema a un ginocchio, il 34enne ha sciolto anticipatamente il suo contratto con il GC
Saulo Decarli, fine della corsa
Rallentato da un problema a un ginocchio, il 34enne ha sciolto anticipatamente il suo contratto con il GC
ZURIGO - Saulo Decarli ha appeso le scarpe al chiodo. Legato al Grasshopper fino al giugno prossimo, il 34enne ha infatti deciso di chiudere anticipatamente la propria avventura e di andare in “pensione”.
La scelta è dipesa anche da un fastidioso infortunio a un ginocchio, che ha fin qui impedito al difensore di scendere in campo nella stagione corrente.
Cominciata la sua avventura a Locarno, nel 2010, in carriera il ticinese ha avuto il merito e la fortuna di giocare in tante buone squadre: il Chiasso di Challenge League, il Livorno, l’Avellino, l’Eintracht Braunschweig, il Bruges, il Bochum e, appunto le Cavallette.
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