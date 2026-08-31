Sprunger ritorna al Friborgo

FRIBORGO - Julien Sprunger è ritornato al Friborgo. No, nessun ripensamento: l'ex capitano si è ritirato alla fine della scorsa stagione, dopo aver conquistato il titolo, e non intende tornare in pista. A quattro mesi dall'ultima partita della carriera, l'ex capitano dei Dragoni ha tuttavia assunto un nuovo ruolo all'interno del club.