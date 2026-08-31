Sprunger ritorna al Friborgo
L'ex capitano dei Dragoni, che ha posto fine alla sua carriera la scorsa primavera conquistando il titolo, ha ritrovato il suo club del cuore
L'ex capitano dei Dragoni, che ha posto fine alla sua carriera la scorsa primavera conquistando il titolo, ha ritrovato il suo club del cuore
FRIBORGO - Julien Sprunger è ritornato al Friborgo. No, nessun ripensamento: l'ex capitano si è ritirato alla fine della scorsa stagione, dopo aver conquistato il titolo, e non intende tornare in pista. A quattro mesi dall'ultima partita della carriera, l'ex capitano dei Dragoni ha tuttavia assunto un nuovo ruolo all'interno del club.
Sprunger sarà coordinatore sponsoring e marketing e ambasciatore nel dipartimento business. Ad annunciarlo è stato Yvan Haymoz, il nuovo presidente della società.
L'ex numero 86 ha vestito la maglia del Friborgo in 1'186 occasioni, realizzando 414 gol e totalizzando 828 punti.
Il nuovo incarico arriva inoltre poche settimane dopo l'avvio di un'attività imprenditoriale. Il 20 luglio Sprunger ha infatti creato la "J.Sprunger Sàrl", società specializzata in pubblicità e marketing.