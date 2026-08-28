Il semisvincolo autostradale di Bellinzona Centro vince il Prix Acier 2026

La premiazione si è svolta nell’ambito dello steelday, appuntamento di riferimento per il settore svizzero delle costruzioni in acciaio e metallo. La giornata ha riunito progettisti, ingegneri, imprese e professionisti del settore, alternando conferenze specialistiche, momenti di confronto e networking alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti. Il Prix Acier, assegnato ogni due anni, premia opere che si distinguono per la qualità architettonica, le prestazioni tecniche e l’impiego innovativo dell’acciaio e del metallo. Il riconoscimento valorizza inoltre la collaborazione tra committenti, progettisti, ingegneri e imprese specializzate.