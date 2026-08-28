Cerca e trova immobili
Segnalaci
RIAZZINO

Il semisvincolo autostradale di Bellinzona Centro vince il Prix Acier 2026

Si tratta del terzo riconoscimento a Officine Ghidoni, dopo la passerella sua Verzasca e il Negrellisteg di Zurigo.
Il semisvincolo autostradale di Bellinzona Centro vince il Prix Acier 2026
Officine Ghidoni
Fonte Officine Ghidoni
+6
Il semisvincolo autostradale di Bellinzona Centro vince il Prix Acier 2026
Si tratta del terzo riconoscimento a Officine Ghidoni, dopo la passerella sua Verzasca e il Negrellisteg di Zurigo.

RIAZZINO - Giovedì 27 agosto 2026, durante la cerimonia di premiazione tenutasi presso il Zentrum Paul Klee di Berna, il semisvincolo autostradale di Bellinzona Centro è stato proclamato vincitore del Prix Acier 2026. La cerimonia è stata organizzata dal Centro svizzero per la costruzione in acciaio SZS.

La premiazione si è svolta nell’ambito dello steelday, appuntamento di riferimento per il settore svizzero delle costruzioni in acciaio e metallo. La giornata ha riunito progettisti, ingegneri, imprese e professionisti del settore, alternando conferenze specialistiche, momenti di confronto e networking alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti. Il Prix Acier, assegnato ogni due anni, premia opere che si distinguono per la qualità architettonica, le prestazioni tecniche e l’impiego innovativo dell’acciaio e del metallo. Il riconoscimento valorizza inoltre la collaborazione tra committenti, progettisti, ingegneri e imprese specializzate.

Con questo nuovo riconoscimento, è la terza volta che un’opera realizzata dalle Officine Ghidoni si aggiudica il Prix Acier: dopo la passerella sulla Verzasca, premiata nel 2009, e il Negrellisteg di Zurigo, vincitore nel 2021. A questi successi si aggiunge la menzione ricevuta nel 2023 per la sostituzione di tre ponti in acciaio in Engadina.

La vittoria del semisvincolo di Bellinzona Centro rappresenta un importante motivo di orgoglio per le Officine Ghidoni e premia un progetto che ci ha coinvolti direttamente per un anno e mezzo, ponendoci di fronte a sfide tecniche, logistiche e organizzative di grande rilievo. Il manufatto presenta una lunghezza complessiva di 238,85 metri, una campata massima di 69,9 metri ed è stato realizzato impiegando complessivamente 1’730 tonnellate di acciaio. La struttura principale è composta da cassoni chiusi in acciaio autopatinabile Corten e da una soletta mista in acciaio e calcestruzzo.

L’elemento maggiormente caratterizzante è la rotonda sospesa, con un diametro di 60 metri. La struttura è stata prefabbricata in quattro segmenti curvi del peso di circa 160 tonnellate ciascuno, successivamente sollevati con una gru cingolata LR 1’700 e assemblati in cantiere mediante collegamenti saldati.

Particolarmente complessa è stata anche l’organizzazione dei lavori, eseguiti mantenendo in funzione il traffico sull’autostrada A2 e operando nelle immediate vicinanze del ponte esistente. Le differenti fasi di cantiere hanno richiesto un’attenta pianificazione, un preciso coordinamento tra tutte le parti coinvolte e l’adeguamento progressivo della viabilità, garantendo la sicurezza e la continuità del traffico.

Questo prestigioso riconoscimento premia la competenza, la precisione, la passione e l’esperienza messe in campo durante tutte le fasi del progetto. Il risultato raggiunto è soprattutto il frutto di un grande lavoro di squadra e appartiene a tutte le persone che, in officina, in cantiere e negli uffici, hanno contribuito con dedizione e professionalità alla realizzazione dell’opera.

L'opera nel dettaglio
Committente: Ufficio federale delle strade USTRA (Bellinzona)
Progettazione: Consorzio Lurati Muttoni Partner SA – AFRY Svizzera SA
Direzione lavori: Consorzio 4Belli (Lombardi SA – Ingegneri SPP SA)
Imprese di costruzione: Consorzio Matteo Muttoni Costruzioni SA – CSC Costruzioni SA
Carpenteria metallica: Consorzio Officine Ghidoni SA – Ferriere Cattaneo SA (Ghi-Ca)

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
metallurgicaofficine ghidoniprix aciersemisvincolo autostradale

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa
LIVE
EUROPA
3 gior
19
65

Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa

«Ultimissima in graduatoria», la maestra Francesca fa ricorso
LIVE
COLDRERIO
1 gior
55
67

«Ultimissima in graduatoria», la maestra Francesca fa ricorso

Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
1 gior
24

Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...

«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»
LIVE
CANTONE
8 ore
49
104

«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»

Decine di ticinesi nel mirino di richieste da 900 franchi
LIVE
CANTONE
1 gior
27
106

Decine di ticinesi nel mirino di richieste da 900 franchi

Si sballa di cocaina e distrugge le camere di due hotel di lusso: 160mila franchi di danni
LIVE
ZURIGO
1 gior
26

Si sballa di cocaina e distrugge le camere di due hotel di lusso: 160mila franchi di danni

«Non consegnare le chiavi»: il dubbio prima della partenza da Malpensa
LIVE
CANTONE/CONFINE
7 ore
54
26

«Non consegnare le chiavi»: il dubbio prima della partenza da Malpensa

È morta Dolly Parton
LIVE
STATI UNITI
2 gior
4

È morta Dolly Parton

Jessica Moretti «ferite brutali al volto e alla testa»
LIVE
VALLESE
1 gior
40
81

Jessica Moretti «ferite brutali al volto e alla testa»

Muore un anziano pestato a sangue da un gruppo di ragazzini
LIVE
VAUD
2 gior
143
210

Muore un anziano pestato a sangue da un gruppo di ragazzini

Trovata morta nel Ceresio, l'avvocata della donna: «Dalla Procura ancora tutto tace»
LIVE
CANTONE
3 gior

Trovata morta nel Ceresio, l'avvocata della donna: «Dalla Procura ancora tutto tace»

Un colore che proprio stona
LIVE
LUGANO
1 gior
47
104

Un colore che proprio stona

Fate i furbetti alle casse automatiche? Ecco come ci sorvegliano i supermercati
LIVE
SVIZZERA
3 gior

Fate i furbetti alle casse automatiche? Ecco come ci sorvegliano i supermercati

Trovata morta nel lago a Melide: escluso l'intervento di terzi
LIVE
MELIDE
2 ore
73

Trovata morta nel lago a Melide: escluso l'intervento di terzi

Sofferenza, espulsione e un missile di Moncada: il Lugano vola in Europa
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
19 ore
53
131

Sofferenza, espulsione e un missile di Moncada: il Lugano vola in Europa

Bloccata in cima alla Calanca: «Ora vado al lavoro in elicottero»
LIVE
ROSSA (GR)
2 gior
4

Bloccata in cima alla Calanca: «Ora vado al lavoro in elicottero»

Alluvione in Nepal: salvata una cittadina svizzera
LIVE
NEPAL
23 ore
3
32

Alluvione in Nepal: salvata una cittadina svizzera

Devastante alluvione-lampo in Nepal: centinaia di turisti stranieri tra i dispersi
LIVE
NEPAL
2 gior

Devastante alluvione-lampo in Nepal: centinaia di turisti stranieri tra i dispersi

«Diceva "io scherzo sempre". Ma aveva atteggiamenti perversi e ossessivi»
LIVE
CANTONE
2 gior

«Diceva "io scherzo sempre". Ma aveva atteggiamenti perversi e ossessivi»

I prezzi della benzina tornano a scendere
LIVE
SVIZZERA
2 gior
7
33

I prezzi della benzina tornano a scendere

Imbrattato nella notte il palazzo del Governo: «Un altro femminicidio»
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Imbrattato nella notte il palazzo del Governo: «Un altro femminicidio»

Un volo Swiss ha lanciato un segnale di emergenza sull'Atlantico
LIVE
SVIZZERA
3 gior
11
52

Un volo Swiss ha lanciato un segnale di emergenza sull'Atlantico

Giubiasco si prepara a dire addio a una delle sue centenarie
LIVE
BELLINZONA
1 gior
16
119

Giubiasco si prepara a dire addio a una delle sue centenarie

Perdita da quasi 400'000 franchi: conti in rosso per l'Ambrì
LIVE
HCAP
2 gior
39
94

Perdita da quasi 400'000 franchi: conti in rosso per l'Ambrì

Scomparso da Lugano, si cerca Srdan Cvetkovic
LIVE
LUGANO
1 gior
1

Scomparso da Lugano, si cerca Srdan Cvetkovic

Stangata sui danni da parcheggio: rincari fino al 50%
LIVE
SVIZZERA
1 gior
13
64

Stangata sui danni da parcheggio: rincari fino al 50%

Quella stupida sfida contro il treno: «Un gioco che può costarvi la vita»
LIVE
CANTONE
2 gior
39
112

Quella stupida sfida contro il treno: «Un gioco che può costarvi la vita»

«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»
LIVE
LUGANO
2 gior

«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»

Denuncia penale in Svizzera, Infantino rischia grosso
LIVE
ZURIGO
21 ore
18
132

Denuncia penale in Svizzera, Infantino rischia grosso

Mia: «A 16 anni il mio ragazzo mi ha costretta a prostituirmi»
LIVE
SOLETTA
2 gior
23
75

Mia: «A 16 anni il mio ragazzo mi ha costretta a prostituirmi»

Dal palco di XFactor agli insulti alla mamma. È tempo di Patagarri
LIVE
CANTONE
2 gior
33

Dal palco di XFactor agli insulti alla mamma. È tempo di Patagarri

Abusava di due bambine e le filmava di nascosto: «Ora seguo Dio»
LIVE
CANTONE
3 gior

Abusava di due bambine e le filmava di nascosto: «Ora seguo Dio»

Embolo parla per la prima volta del rosso al Mondiale
LIVE
NAZIONALE
1 gior
4
23

Embolo parla per la prima volta del rosso al Mondiale

«Furia cieca e inarrestabile». Chiesti 9 anni
LIVE
LUGANO
1 gior

«Furia cieca e inarrestabile». Chiesti 9 anni

È morto Fabio Grossi
LIVE
ITALIA
2 gior
11

È morto Fabio Grossi

Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago
LIVE
LOCARNO
2 gior

Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago

Spazzati via dalla piena: oltre 1.300 dispersi (579 sono turisti) e almeno 165 morti
LIVE
NEPAL/CINA
1 gior
2

Spazzati via dalla piena: oltre 1.300 dispersi (579 sono turisti) e almeno 165 morti

Ad alta velocità vicino alla riva: «Venite a vedere che follia»
LIVE
CANTONE
1 gior
20
41

Ad alta velocità vicino alla riva: «Venite a vedere che follia»

Una bugia salvò la carriera di Hermann Maier: «Non toccatelo, altrimenti morirà dissanguato»
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
3
15

Una bugia salvò la carriera di Hermann Maier: «Non toccatelo, altrimenti morirà dissanguato»

È morto Tim Curry
LIVE
STATI UNITI
1 gior

È morto Tim Curry

Fra i dispersi c'è anche uno svizzero
LIVE
NEPAL
1 gior

Fra i dispersi c'è anche uno svizzero

«Biechi istinti sessuali. E le bambine avevano la stessa età delle sue figlie»
LIVE
CANTONE
1 gior

«Biechi istinti sessuali. E le bambine avevano la stessa età delle sue figlie»

Gianni Morandi arriva a Locarno
LIVE
LOCARNO
2 gior
11
35

Gianni Morandi arriva a Locarno

«Sono la nipote di Constantin». Così otteneva auto e carte di credito: condannata
LIVE
SVIZZERA
3 gior
5
20

«Sono la nipote di Constantin». Così otteneva auto e carte di credito: condannata

Cocaina nascosta in auto e tenta di entrare in Svizzera: arrestata
LIVE
CONFINE
21 ore
14

Cocaina nascosta in auto e tenta di entrare in Svizzera: arrestata

L'allarme, la corsa ai ripari e poi quell'ineluttabile onda alta 100 metri
LIVE
NEPAL
1 gior
31

L'allarme, la corsa ai ripari e poi quell'ineluttabile onda alta 100 metri

Dopo l'aggressione a Jessica, sui Moretti si abbatte lo spettro del fallimento
LIVE
CRANS-MONTANA
5 ore
19
62

Dopo l'aggressione a Jessica, sui Moretti si abbatte lo spettro del fallimento

Sbarca sul Lario per 40'000'000
LIVE
SERIE A
23 ore
2
27

Sbarca sul Lario per 40'000'000

Fatto di sangue a Gravesano, alla sbarra la persona che venne accoltellata
LIVE
CANTONE
2 gior
3
13

Fatto di sangue a Gravesano, alla sbarra la persona che venne accoltellata

MPS scrive al Governo: «Zali si astenga dalle attività di consigliere di Stato»
LIVE
CANTONE
6 ore
44
128

MPS scrive al Governo: «Zali si astenga dalle attività di consigliere di Stato»

ULTIME NOTIZIE AZIENDE TICINESI INFORMANO
Nuova sede per l’ATMM
LIVE
LOCARNO
4 ore
1

Nuova sede per l’ATMM

Radio Morcote International apre i suoi studi a Lugano
LIVE
LUGANO
23 ore
17

Radio Morcote International apre i suoi studi a Lugano

Il Centro Tenero diventa una piccola Disneyland
LIVE
TENERO
2 gior

Il Centro Tenero diventa una piccola Disneyland

Il Lido Locarno rinnova il Centro Fitness
LIVE
LOCARNO
3 gior
3

Il Lido Locarno rinnova il Centro Fitness

Parapsicologia, medianità, channeling: a Mendrisio si studiano sul serio
LIVE
MENDRISIO
3 gior
11

Parapsicologia, medianità, channeling: a Mendrisio si studiano sul serio

Coop Faido festeggia 30 anni di attività
LIVE
FAIDO
3 gior
5

Coop Faido festeggia 30 anni di attività

Alla Splash & Spa Tamaro un weekend di porte aperte nel segno del fitness
LIVE
RIVERA
1 sett

Alla Splash & Spa Tamaro un weekend di porte aperte nel segno del fitness

Locarno Film Festival 2026: la forza della collaborazione ticinese
LIVE
LOCARNO
1 sett
7

Locarno Film Festival 2026: la forza della collaborazione ticinese

Serfontana accelera sulla sostenibilità: in arrivo una nuova copertura fotovoltaica per il parcheggio
LIVE
MORBIO INFERIORE
1 sett
5

Serfontana accelera sulla sostenibilità: in arrivo una nuova copertura fotovoltaica per il parcheggio

La Libreria Ascona cambia gestione
LIVE
ASCONA
1 sett
2

La Libreria Ascona cambia gestione