Il semisvincolo autostradale di Bellinzona Centro vince il Prix Acier 2026
Si tratta del terzo riconoscimento a Officine Ghidoni, dopo la passerella sua Verzasca e il Negrellisteg di Zurigo.
Si tratta del terzo riconoscimento a Officine Ghidoni, dopo la passerella sua Verzasca e il Negrellisteg di Zurigo.
RIAZZINO - Giovedì 27 agosto 2026, durante la cerimonia di premiazione tenutasi presso il Zentrum Paul Klee di Berna, il semisvincolo autostradale di Bellinzona Centro è stato proclamato vincitore del Prix Acier 2026. La cerimonia è stata organizzata dal Centro svizzero per la costruzione in acciaio SZS.
La premiazione si è svolta nell’ambito dello steelday, appuntamento di riferimento per il settore svizzero delle costruzioni in acciaio e metallo. La giornata ha riunito progettisti, ingegneri, imprese e professionisti del settore, alternando conferenze specialistiche, momenti di confronto e networking alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti. Il Prix Acier, assegnato ogni due anni, premia opere che si distinguono per la qualità architettonica, le prestazioni tecniche e l’impiego innovativo dell’acciaio e del metallo. Il riconoscimento valorizza inoltre la collaborazione tra committenti, progettisti, ingegneri e imprese specializzate.
Con questo nuovo riconoscimento, è la terza volta che un’opera realizzata dalle Officine Ghidoni si aggiudica il Prix Acier: dopo la passerella sulla Verzasca, premiata nel 2009, e il Negrellisteg di Zurigo, vincitore nel 2021. A questi successi si aggiunge la menzione ricevuta nel 2023 per la sostituzione di tre ponti in acciaio in Engadina.
La vittoria del semisvincolo di Bellinzona Centro rappresenta un importante motivo di orgoglio per le Officine Ghidoni e premia un progetto che ci ha coinvolti direttamente per un anno e mezzo, ponendoci di fronte a sfide tecniche, logistiche e organizzative di grande rilievo. Il manufatto presenta una lunghezza complessiva di 238,85 metri, una campata massima di 69,9 metri ed è stato realizzato impiegando complessivamente 1’730 tonnellate di acciaio. La struttura principale è composta da cassoni chiusi in acciaio autopatinabile Corten e da una soletta mista in acciaio e calcestruzzo.
L’elemento maggiormente caratterizzante è la rotonda sospesa, con un diametro di 60 metri. La struttura è stata prefabbricata in quattro segmenti curvi del peso di circa 160 tonnellate ciascuno, successivamente sollevati con una gru cingolata LR 1’700 e assemblati in cantiere mediante collegamenti saldati.
Particolarmente complessa è stata anche l’organizzazione dei lavori, eseguiti mantenendo in funzione il traffico sull’autostrada A2 e operando nelle immediate vicinanze del ponte esistente. Le differenti fasi di cantiere hanno richiesto un’attenta pianificazione, un preciso coordinamento tra tutte le parti coinvolte e l’adeguamento progressivo della viabilità, garantendo la sicurezza e la continuità del traffico.
Questo prestigioso riconoscimento premia la competenza, la precisione, la passione e l’esperienza messe in campo durante tutte le fasi del progetto. Il risultato raggiunto è soprattutto il frutto di un grande lavoro di squadra e appartiene a tutte le persone che, in officina, in cantiere e negli uffici, hanno contribuito con dedizione e professionalità alla realizzazione dell’opera.
L'opera nel dettaglio
Committente: Ufficio federale delle strade USTRA (Bellinzona)
Progettazione: Consorzio Lurati Muttoni Partner SA – AFRY Svizzera SA
Direzione lavori: Consorzio 4Belli (Lombardi SA – Ingegneri SPP SA)
Imprese di costruzione: Consorzio Matteo Muttoni Costruzioni SA – CSC Costruzioni SA
Carpenteria metallica: Consorzio Officine Ghidoni SA – Ferriere Cattaneo SA (Ghi-Ca)
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