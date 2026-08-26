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TENERO

Il Centro Tenero diventa una piccola Disneyland

Dal 27 agosto all'8 settembre i visitatori del centro commerciale potranno immergersi nel roadshow a tema “Joyful Moments - Inspired by Disney”
Il Centro Tenero diventa una piccola Disneyland
Joyful Moments - Inspired by Disney
Il Centro Tenero diventa una piccola Disneyland
Dal 27 agosto all'8 settembre i visitatori del centro commerciale potranno immergersi nel roadshow a tema “Joyful Moments - Inspired by Disney”

TENERO - Dal 27 agosto all’8 settembre 2026, il centro commerciale di Tenero si trasformerà in un magico mondo Disney. Grazie al roadshow itinerante “Joyful Moments – inspired by Disney”, grandi e piccini potranno vivere momenti emozionanti e scoprire da vicino i personaggi Disney più amati, in un’esperienza coinvolgente per tutta la famiglia.

Uno dei protagonisti sarà Winnie the Pooh, che quest'anno festeggia il suo centesimo anniversario. Per l'occasione, le visitatrici e i visitatori potranno portarsi a casa un esclusivo omaggio di Winnie the Pooh. Per riceverlo, dovranno completare quattro piccoli minigiochi presso la postazione dedicata al simpatico orsetto. Chi completerà tutte le attività riceverà in premio il regalo in edizione limitata e potrà immergersi con ancora più entusiasmo nel mondo di Winnie the Pooh.

Ben prima dell’inaugurazione della nuova area tematica World of Frozen a Disneyland Paris, avvenuta il 29 marzo 2026, le visitatrici e i visitatori potranno immergersi nell’incantevole mondo di Elsa e Anna durante il roadshow. Presso le postazioni interattive saranno invitati a rispondere a coinvolgenti quiz dedicati ai più amati personaggi di Arendelle. Chi risponderà correttamente alle domande avrà, con un po’ di fortuna, la possibilità di vincere un soggiorno a Disneyland Paris.

Diversi moduli invitano inoltre a scoprire altri mondi Disney molto amati: da Topolino al mondo incantato di Frozen, dalle amate Principesse Disney fino al caotico Stitch, ogni postazione offre esperienze interattive ricche di divertimento e ispirazioni.

Il roadshow sarà accompagnato da un'ampia selezione di prodotti Disney e dalle offerte speciali dei negozi all'interno dei centri commerciali Coop partecipanti, che renderanno l'esperienza d'acquisto ancora più ricca. Con questo roadshow unico in tutta la Svizzera, Coop e Disney creano insieme momenti indimenticabili per tutta la famiglia e portano la gioia vicino a voi.

Il Centro Commerciale di Tenero è lieto di accogliere tutti i visitatori e augura buona fortuna per il concorso.

Maggiori informazioni su: www.centrotenero.ch

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