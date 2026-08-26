Il Centro Tenero diventa una piccola Disneyland

Ben prima dell’inaugurazione della nuova area tematica World of Frozen a Disneyland Paris, avvenuta il 29 marzo 2026, le visitatrici e i visitatori potranno immergersi nell’incantevole mondo di Elsa e Anna durante il roadshow. Presso le postazioni interattive saranno invitati a rispondere a coinvolgenti quiz dedicati ai più amati personaggi di Arendelle. Chi risponderà correttamente alle domande avrà, con un po’ di fortuna, la possibilità di vincere un soggiorno a Disneyland Paris.

Diversi moduli invitano inoltre a scoprire altri mondi Disney molto amati: da Topolino al mondo incantato di Frozen, dalle amate Principesse Disney fino al caotico Stitch, ogni postazione offre esperienze interattive ricche di divertimento e ispirazioni.