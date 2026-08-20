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Locarno Film Festival 2026: la forza della collaborazione ticinese

EVENTMORE SA ed EMME SA insieme per affrontare la complessità tecnica dell’allestimento in Piazza Grande
Locarno Film Festival 2026: la forza della collaborazione ticinese
EVENTMORE
Fonte EVENTMORE
Locarno Film Festival 2026: la forza della collaborazione ticinese
EVENTMORE SA ed EMME SA insieme per affrontare la complessità tecnica dell’allestimento in Piazza Grande

LOCARNO - L’edizione 2026 del Locarno Film Festival si è appena conclusa, consegnando al pubblico un’altra stagione di cinema, spettacolo ed emozioni. Dietro le serate in Piazza Grande c’è stata, come sempre, una macchina tecnica complessa e impegnativa, che quest’anno ha dovuto confrontarsi anche con condizioni climatiche particolarmente difficili. Per la realizzazione dell’edizione 2026, EVENTMORE ed EMME hanno unito competenze, esperienza e risorse, dando vita a una collaborazione che rappresenta concretamente il valore della cooperazione tra aziende del territorio.

L’allestimento e la gestione tecnica di Piazza Grande richiedono un’organizzazione estremamente precisa. La canicola che ha caratterizzato questa edizione ha sottoposto equipaggiamenti e personale a uno stress supplementare. Ogni giorno, tutto il materiale esposto alle alte temperature è stato sottoposto a controlli accurati, affinché fosse pienamente efficiente e sicuro per la serata. Parallelamente, è stata organizzata una rotazione del personale in grado di garantire pause adeguate e condizioni di lavoro compatibili con le temperature elevate, senza compromettere la continuità e la qualità del servizio.

È proprio in progetti di questa complessità che la collaborazione tra aziende può diventare un autentico valore aggiunto. Quando competenze diverse si incontrano e vengono messe a sistema, la collaborazione diventa un modello cooperativo capace di generare benefici per tutti: per le aziende coinvolte, per i professionisti e, soprattutto, per il successo dell’evento.

EVENTMORE SA porta con sé una conoscenza profonda del Locarno Film Festival, maturata in 39 anni di esperienza al servizio della manifestazione. EMME SA è invece subentrata nell’edizione 2025, mettendo a disposizione la propria consolidata esperienza nel settore televisivo e della produzione tecnica. Due percorsi differenti ma complementari, che hanno trovato nel Festival un terreno comune.

Il risultato è stata una sinergia interamente ticinese, capace di gestire la macchina tecnica e scenica del Festival attraverso risorse e competenze del territorio, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e degli standard richiesti dalla produzione multimediale contemporanea.

«La riuscita di un progetto di questa portata è il risultato del lavoro di squadra», sottolineano EVENTMORE ed EMME. «L’esperienza maturata negli anni, unita alle competenze tecniche e televisive di EMME, ci ha permesso di affrontare insieme anche le condizioni più impegnative. È una dimostrazione concreta di come la collaborazione tra aziende ticinesi possa rappresentare una risposta efficace alle sfide sempre più complesse della produzione di grandi eventi.»

Un ringraziamento particolare va a tutte le collaboratrici e a tutti i collaboratori che hanno reso possibile questa edizione: tecnici, operatori, responsabili, coordinatori e tutte le persone che, spesso lontano dai riflettori, hanno lavorato con professionalità, attenzione e spirito di squadra per garantire ogni sera il perfetto funzionamento della macchina tecnica.

A loro va il nostro più sincero grazie. Anche nelle giornate più calde e nelle situazioni più impegnative, il loro impegno ha permesso di trasformare un progetto complesso in un risultato concreto, sicuro e all’altezza di uno degli appuntamenti cinematografici più importanti a livello internazionale.

L’edizione 2026 lascia così non solo il ricordo delle sue proiezioni e delle sue serate, ma anche la conferma che il know-how ticinese, quando mette in rete esperienze e competenze, è in grado di affrontare con professionalità e innovazione le sfide dei grandi eventi internazionali.

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