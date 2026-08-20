Locarno Film Festival 2026: la forza della collaborazione ticinese

L’allestimento e la gestione tecnica di Piazza Grande richiedono un’organizzazione estremamente precisa. La canicola che ha caratterizzato questa edizione ha sottoposto equipaggiamenti e personale a uno stress supplementare. Ogni giorno, tutto il materiale esposto alle alte temperature è stato sottoposto a controlli accurati, affinché fosse pienamente efficiente e sicuro per la serata. Parallelamente, è stata organizzata una rotazione del personale in grado di garantire pause adeguate e condizioni di lavoro compatibili con le temperature elevate, senza compromettere la continuità e la qualità del servizio.

