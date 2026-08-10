Cerca e trova immobili
Segnalaci
SANT'ANTONINO

Chicorée arriva al Centro La Rotonda: apertura giovedì 13 agosto

Una nuova realtà entra a far parte dell’offerta commerciale del Centro La Rotonda. Per l’inaugurazione, una serie di sconti e promozioni speciali dedicate ai visitatori.
Chicorée arriva al Centro La Rotonda: apertura giovedì 13 agosto
TVBCOMMUNICATION
di Redazione
Chicorée arriva al Centro La Rotonda: apertura giovedì 13 agosto
Una nuova realtà entra a far parte dell’offerta commerciale del Centro La Rotonda. Per l’inaugurazione, una serie di sconti e promozioni speciali dedicate ai visitatori.

Il Centro La Rotonda si arricchisce di una nuova insegna: Chicorée apre le sue porte al piano terra a partire da giovedì 13 agosto, portando una nuova proposta pronta a conquistare il pubblico del centro commerciale.

L’apertura rappresenta una nuova occasione per scoprire da vicino Chicorée e la sua offerta. Per festeggiare questo importante debutto, il nuovo punto vendita ha infatti preparato una serie di sconti e promozioni speciali, pensati per accompagnare i primi giorni di attività e offrire ai visitatori interessanti opportunità di acquisto.

Giovedì 13 agosto sarà quindi il giorno dell’inaugurazione, un appuntamento da segnare in agenda per tutti coloro che vorranno essere tra i primi a conoscere la nuova realtà e approfittare delle iniziative dedicate alla speciale apertura.

Una nuova insegna, nuove proposte e tante occasioni: Chicorée vi aspetta al piano terra del Centro La Rotonda a partire da giovedì 13 agosto.

Un appuntamento da non perdere per scoprire la novità e lasciarsi conquistare dalle speciali promozioni inaugurali.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
centro la rotondachicorée
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Famiglia torna dalle vacanze e scopre di non avere più una casa
LIVE
VAUD
1 gior
24
104

Famiglia torna dalle vacanze e scopre di non avere più una casa

Auto contro camper sulla A2: il bilancio è di sette feriti
LIVE
MEZZOVICO
2 gior
23

Auto contro camper sulla A2: il bilancio è di sette feriti

«Ci siamo sentiti abbandonati»: ora parla la polizia
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
1 gior

«Ci siamo sentiti abbandonati»: ora parla la polizia

Traffico ancora bloccato sulla A2, automobilisti in strada e tanta frustrazione
LIVE
MEZZOVICO
1 gior
101

Traffico ancora bloccato sulla A2, automobilisti in strada e tanta frustrazione

Incidente in scooter per il deputato leghista Andrea Censi: positivo all’alcol test
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
2 gior
123
255

Incidente in scooter per il deputato leghista Andrea Censi: positivo all’alcol test

Leggeva un libro mentre guidava il treno: il licenziamento è confermato
LIVE
SVIZZERA
8 ore
12
65

Leggeva un libro mentre guidava il treno: il licenziamento è confermato

I cinesi si prendono la "nostra" Mammut: «Siamo Davide contro diversi Golia»
LIVE
ARGOVIA
23 ore
24
144

I cinesi si prendono la "nostra" Mammut: «Siamo Davide contro diversi Golia»

Tamponamento sull’A2, dal camper spagnolo sbalza fuori Nino: «Aiutateci a ritrovarlo»
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
1 gior
54
207

Tamponamento sull’A2, dal camper spagnolo sbalza fuori Nino: «Aiutateci a ritrovarlo»

Grave incidente sulla A2: il conducente dell'auto rischia la vita
LIVE
MEZZOVICO
1 gior
17

Grave incidente sulla A2: il conducente dell'auto rischia la vita

Alcol test positivo per il granconsigliere Censi: c'è la recidiva
LIVE
CANTONE
2 gior
166

Alcol test positivo per il granconsigliere Censi: c'è la recidiva

Esce di strada e si rovescia in un prato: due feriti a Gerra Verzasca
LIVE
VERZASCA
1 gior
20
42

Esce di strada e si rovescia in un prato: due feriti a Gerra Verzasca

Fugge durante un controllo: nella borsa droga e un’arma ad aria compressa
LIVE
MURALTO
2 gior
15
48

Fugge durante un controllo: nella borsa droga e un’arma ad aria compressa

Ragazzo trovato morto nella terrazza di un ristorante
LIVE
ASCONA
3 gior

Ragazzo trovato morto nella terrazza di un ristorante

La canicola rimette la quarta
LIVE
CANTONE
9 ore

La canicola rimette la quarta

Troppo caldo anche a 3'600 metri: chiude il rifugio vicino al Bernina
LIVE
GRIGIONI
2 gior
6

Troppo caldo anche a 3'600 metri: chiude il rifugio vicino al Bernina

Cade dalla parete rocciosa mentre cercava funghi: la sua vita è in pericolo
LIVE
ACQUAROSSA
8 ore
4

Cade dalla parete rocciosa mentre cercava funghi: la sua vita è in pericolo

Esibizionista nel sottopassaggio della stazione
LIVE
SANT'ANTONINO
2 gior
47
101

Esibizionista nel sottopassaggio della stazione

«Davvero servono ore e ore per riaprire un’autostrada?»
LIVE
CANTONE
1 gior
63

«Davvero servono ore e ore per riaprire un’autostrada?»

Due morti dopo lo schianto frontale
LIVE
GRIGIONI
9 ore

Due morti dopo lo schianto frontale

«Ho studiato veterinaria, ora me ne pento», capita a una laureata su tre
LIVE
SVIZZERA
3 gior
24
52

«Ho studiato veterinaria, ora me ne pento», capita a una laureata su tre

A2 ancora al collasso: «Il Ticino non può essere ostaggio del traffico di transito»
LIVE
CANTONE
1 gior
21

A2 ancora al collasso: «Il Ticino non può essere ostaggio del traffico di transito»

Entra nel lago per nuotare, viene ritrovato mentre galleggia privo di vita
LIVE
BERNA
1 gior

Entra nel lago per nuotare, viene ritrovato mentre galleggia privo di vita

Un caldo sbriciola-record
LIVE
CANTONE
2 gior
6
32

Un caldo sbriciola-record

L'esperto spiega come guardare l'eclissi senza rischi per gli occhi
LIVE
CANTONE
2 gior
4
22

L'esperto spiega come guardare l'eclissi senza rischi per gli occhi

«Non c'è scusa per i morti di caldo in Svizzera»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
12
58

«Non c'è scusa per i morti di caldo in Svizzera»

Nino è stato ritrovato
LIVE
CANTONE
4 ore
52
341

Nino è stato ritrovato

Su Crans-Montana «la Svizzera sta dando il peggio di sé»
LIVE
SVIZZERA / ITALIA
2 gior
117
331

Su Crans-Montana «la Svizzera sta dando il peggio di sé»

«La Svizzera non ha un esercito, la Svizzera è un esercito»
LIVE
CHRISTIAN TRESOLDI
2 gior
14
87

«La Svizzera non ha un esercito, la Svizzera è un esercito»

Le folli richieste di un (esoso) Alonso per restare all'Aston Martin
LIVE
FORMULA 1
1 gior
5
29

Le folli richieste di un (esoso) Alonso per restare all'Aston Martin

L’Hotel De La Paix ha un nuovo proprietario
LIVE
LUGANO
22 ore
1

L’Hotel De La Paix ha un nuovo proprietario

Fumo a bordo, volo Swiss costretto a fare dietrofront nel bel mezzo dell'Atlantico
LIVE
SVIZZERA
12 ore
7
29

Fumo a bordo, volo Swiss costretto a fare dietrofront nel bel mezzo dell'Atlantico

Il Reno senza più acqua: allarme rosso per l'economia svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
20
46

Il Reno senza più acqua: allarme rosso per l'economia svizzera

Messi, lutto tremendo: morto papà Jorge
LIVE
ROSARIO
2 gior
5

Messi, lutto tremendo: morto papà Jorge

Febbre da eclissi alle stelle: occhiali introvabili
LIVE
CANTONE
3 gior
22
24

Febbre da eclissi alle stelle: occhiali introvabili

L'apicoltrice ticinese... allergica alle api
LIVE
BELLINZONA
14 ore
3

L'apicoltrice ticinese... allergica alle api

«Troviamoci per ricordare Guccini», e nel parco arriva una piccola folla
LIVE
MENDRISIO
9 ore
2
50

«Troviamoci per ricordare Guccini», e nel parco arriva una piccola folla

Euro Millions ha fatto un nuovo super-milionario
LIVE
EUROPA / SVIZZERA
2 gior
24

Euro Millions ha fatto un nuovo super-milionario

Il suo yacht non soccorre un'imbarcazione alla deriva: bufera su Mark Zuckerberg
LIVE
STATI UNITI
22 ore
6

Il suo yacht non soccorre un'imbarcazione alla deriva: bufera su Mark Zuckerberg

Notti tropicali da record a Lugano, «quest'anno supereremo le 50»
LIVE
CANTONE
1 gior
26
66

Notti tropicali da record a Lugano, «quest'anno supereremo le 50»

Un figlio fa esplodere in cielo un "Arcobaleno" di emozioni
LIVE
CANTONE
1 gior
1

Un figlio fa esplodere in cielo un "Arcobaleno" di emozioni

Mette la retromarcia e travolge deliberatamente un gruppo di ciclisti: quattro feriti
LIVE
ITALIA
2 gior
20

Mette la retromarcia e travolge deliberatamente un gruppo di ciclisti: quattro feriti

Sbaglia l’atterraggio e finisce su una pianta
LIVE
VAL MARA
1 gior
7
50

Sbaglia l’atterraggio e finisce su una pianta

Amante risarcita indebitamente: altri guai per Infantino
LIVE
FIFA
2 gior
11
71

Amante risarcita indebitamente: altri guai per Infantino

Malore in vacanza, "Lady Gucci" finisce in ospedale
LIVE
ITALIA
2 gior
15

Malore in vacanza, "Lady Gucci" finisce in ospedale

Si tuffano e finiscono all'ospedale
LIVE
VERZASCA
3 gior

Si tuffano e finiscono all'ospedale

Il consiglio della polizia: «Date del lei a chi vi minaccia con un coltello»
LIVE
BERNA
1 gior
33

Il consiglio della polizia: «Date del lei a chi vi minaccia con un coltello»

Incendio sul Lago di Garda: oltre 200 persone evacuate
LIVE
ITALIA
2 gior
1
17

Incendio sul Lago di Garda: oltre 200 persone evacuate

Scomparso a Verdasio: ricerche per il 67enne Jürg Morger
LIVE
CANTONE
1 gior
1
10

Scomparso a Verdasio: ricerche per il 67enne Jürg Morger

Dal Ticino all'Odissea: «Il segreto? Saper far tesoro dei “no”»
LIVE
CANTONE
14 ore
3
28

Dal Ticino all'Odissea: «Il segreto? Saper far tesoro dei “no”»

Schianto frontale dopo un sorpasso
LIVE
GRIGIONI
3 gior

Schianto frontale dopo un sorpasso

ULTIME NOTIZIE AZIENDE TICINESI INFORMANO
Anche la quinta edizione del Simposio di Locarno sulla Sanità sostenibile è stato un successo
LIVE
CANTONE
10 ore

Anche la quinta edizione del Simposio di Locarno sulla Sanità sostenibile è stato un successo

Sapori d’estate al Riviera Restaurant by Claudio Sadler
LIVE
CASINÒ DI CAMPIONE
2 gior

Sapori d’estate al Riviera Restaurant by Claudio Sadler

Ferragosto tra divertimento, benessere e gusto alla Splash & Spa Tamaro
LIVE
CANTONE
3 gior

Ferragosto tra divertimento, benessere e gusto alla Splash & Spa Tamaro

ECSA Group riceve il riconoscimento Gold delle Switzerland’s Best Managed Companies 2026
LIVE
CANTONE
5 gior

ECSA Group riceve il riconoscimento Gold delle Switzerland’s Best Managed Companies 2026

La formazione internazionale WSET arriva nella Svizzera italiana
LIVE
USSE
6 gior

La formazione internazionale WSET arriva nella Svizzera italiana

Manor celebra il cinema con il Pardo d’Onore Manor
LIVE
LOCARNO
1 sett

Manor celebra il cinema con il Pardo d’Onore Manor

La forza della collaborazione premia il Ticino: oro agli Eventex Awards 2026
LIVE
CANTONE
1 sett

La forza della collaborazione premia il Ticino: oro agli Eventex Awards 2026

Oasi Play Park Ascona: da agosto ingresso a prezzo speciale
LIVE
ASCONA
1 sett

Oasi Play Park Ascona: da agosto ingresso a prezzo speciale

Festa Nazionale Svizzera: il 1° agosto si vive dal lago
LIVE
SNL
1 sett
2

Festa Nazionale Svizzera: il 1° agosto si vive dal lago

Cardada Impianti Turistici apre il nuovo Trail Bassa di Cardada
LIVE
CARDADA
2 sett
4

Cardada Impianti Turistici apre il nuovo Trail Bassa di Cardada