Chicorée arriva al Centro La Rotonda: apertura giovedì 13 agosto
Una nuova realtà entra a far parte dell’offerta commerciale del Centro La Rotonda. Per l’inaugurazione, una serie di sconti e promozioni speciali dedicate ai visitatori.
Il Centro La Rotonda si arricchisce di una nuova insegna: Chicorée apre le sue porte al piano terra a partire da giovedì 13 agosto, portando una nuova proposta pronta a conquistare il pubblico del centro commerciale.
L’apertura rappresenta una nuova occasione per scoprire da vicino Chicorée e la sua offerta. Per festeggiare questo importante debutto, il nuovo punto vendita ha infatti preparato una serie di sconti e promozioni speciali, pensati per accompagnare i primi giorni di attività e offrire ai visitatori interessanti opportunità di acquisto.
Giovedì 13 agosto sarà quindi il giorno dell’inaugurazione, un appuntamento da segnare in agenda per tutti coloro che vorranno essere tra i primi a conoscere la nuova realtà e approfittare delle iniziative dedicate alla speciale apertura.
Una nuova insegna, nuove proposte e tante occasioni: Chicorée vi aspetta al piano terra del Centro La Rotonda a partire da giovedì 13 agosto.
Un appuntamento da non perdere per scoprire la novità e lasciarsi conquistare dalle speciali promozioni inaugurali.