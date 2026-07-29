Festa Nazionale Svizzera: il 1° agosto si vive dal lago

Ogni anno migliaia di persone si riversano sul lungolago per assistere ai festeggiamenti del 1° Agosto, ma esiste un modo unico e privilegiato per vivere questa serata speciale: a bordo dei Battelli Tribuna, nel cuore del lago e con una vista impareggiabile sullo spettacolo di fuochi d'artificio e sulle celebrazioni della Festa Nazionale Svizzera.