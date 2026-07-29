Festa Nazionale Svizzera: il 1° agosto si vive dal lago
Ultimi posti per i Battelli Tribuna a bordo della MN Lugano e della MN San Gottardo
Lo spettacolo più atteso dell'estate si ammira dall'acqua. Ancora disponibili i biglietti per le crociere dei Battelli Tribuna in occasione della Festa Nazionale Svizzera.
Ogni anno migliaia di persone si riversano sul lungolago per assistere ai festeggiamenti del 1° Agosto, ma esiste un modo unico e privilegiato per vivere questa serata speciale: a bordo dei Battelli Tribuna, nel cuore del lago e con una vista impareggiabile sullo spettacolo di fuochi d'artificio e sulle celebrazioni della Festa Nazionale Svizzera.
Le crociere del 1° Agosto rappresentano un'esperienza esclusiva che unisce la magia della navigazione all'atmosfera della ricorrenza più sentita del Paese. Lontano dalla folla e dal traffico, gli ospiti potranno godersi una serata indimenticabile, circondati dal panorama del lago illuminato e dai colori dei fuochi che si riflettono sull'acqua.
I posti disponibili sono limitati e, come ogni anno, la richiesta è molto elevata. Per questo motivo si consiglia di acquistare i biglietti con anticipo, assicurandosi un posto in prima fila per uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate.
Le crociere sono pensate per famiglie, coppie, gruppi di amici e per tutti coloro che desiderano vivere il 1° Agosto da una prospettiva diversa, trasformando una semplice serata in un ricordo da conservare.
Non aspettare gli ultimi giorni: i posti a bordo dei Battelli Tribuna sono limitati e le disponibilità diminuiscono rapidamente.
Informazioni e prenotazioni
I biglietti sono disponibili sul sito www.lakelugano.ch. Si invita il pubblico ad acquistare il biglietto quanto prima per garantirsi la partecipazione a una delle crociere più richieste dell'anno.
Il 1° Agosto scegli il posto migliore per ammirare lo spettacolo: quello sul lago.