Valle del Vedeggio, nasce il nuovo polo socio-sanitario: salute e comunità a braccetto
La nuova struttura offrirà servizi innovativi e spazi di incontro rivolti a tutte le età, rafforzando la coesione della comunità.
MEZZOVICO-VIRA - Dopo tre anni di lavori, il nuovo Polo socio-sanitario della Valle del Vedeggio è pronto ad aprire le porte a Mezzovico-Vira, segnando un passaggio significativo per il territorio. L’intervento di ampliamento e ristrutturazione rappresenta un investimento rilevante per la comunità e rafforza la rete tra le Case anziani di Mezzovico-Vira e Bedano, riunite sotto la sigla ICAV Istituti Case Anziani Vedeggio.
La nuova struttura potrà accogliere 94 residenti, con i primi ingressi previsti a partire da metà ottobre 2026. Complessivamente, le due case anziani insieme al centro diurno offriranno 201 posti. Il polo metterà inoltre a disposizione una serie di servizi pensati non solo per gli ospiti, ma per l’intera popolazione della regione.
Tra le principali novità figurano un reparto dedicato ai disturbi cognitivi, un foyer di psicogeriatria e un centro diurno terapeutico. A questi si aggiungono diversi servizi e ambulatori, tra cui studio medico, igiene dentale, podologia, parrucchiere, spazio estetico, ufficio postale e bar. L’obiettivo è creare una struttura aperta, accessibile e integrata nel tessuto sociale della Valle del Vedeggio.
Uno degli elementi più innovativi sarà l’asilo nido intergenerazionale, che aprirà ufficialmente il 31 agosto 2026. Con una capacità di 17 posti, accoglierà bambini dai 3 ai 48 mesi in un ambiente progettato per favorire crescita, creatività e benessere. Il progetto punta sull’incontro tra generazioni, offrendo occasioni di condivisione tra bambini e anziani attraverso attività ed esperienze comuni.
Il servizio sarà gestito direttamente dalla Casa Anziani Alto Vedeggio e affidato alla responsabilità di Annalisa De Rosa, alla guida di un team qualificato. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 091 935 54 54 o scrivere a info@magico-mondo.ch.
Il nuovo polo nasce con una visione inclusiva: non solo casa anziani, ma centro di servizi e luogo di incontro per tutta la comunità. Gli ambulatori e le prestazioni saranno accessibili anche ai cittadini, con l’obiettivo di promuovere benessere, prevenzione e qualità di vita a tutte le età.
Un modello che integra salute, assistenza e socialità, ponendo al centro la persona e favorendo lo scambio tra generazioni. Con questa realizzazione, la Valle del Vedeggio si dota di una struttura all’avanguardia destinata a diventare un punto di riferimento per il territorio.
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