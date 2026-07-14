Valle del Vedeggio, nasce il nuovo polo socio-sanitario: salute e comunità a braccetto

Tra le principali novità figurano un reparto dedicato ai disturbi cognitivi, un foyer di psicogeriatria e un centro diurno terapeutico. A questi si aggiungono diversi servizi e ambulatori, tra cui studio medico, igiene dentale, podologia, parrucchiere, spazio estetico, ufficio postale e bar. L’obiettivo è creare una struttura aperta, accessibile e integrata nel tessuto sociale della Valle del Vedeggio.

Uno degli elementi più innovativi sarà l’asilo nido intergenerazionale, che aprirà ufficialmente il 31 agosto 2026. Con una capacità di 17 posti, accoglierà bambini dai 3 ai 48 mesi in un ambiente progettato per favorire crescita, creatività e benessere. Il progetto punta sull’incontro tra generazioni, offrendo occasioni di condivisione tra bambini e anziani attraverso attività ed esperienze comuni.