Aperte le iscrizioni al CAS in Cooperazione e sviluppo SUPSI-FOSIT
Giunto alla sua tredicesima edizione,rappresenta un punto di riferimento nella Svizzera italiana per la formazione di professioniste e professionisti attivi nella Cooperazione internazionale, nell'aiuto umanitario e nello sviluppo sostenibile
LUGANO - Sono aperte, fino al 28 agosto 2026, le iscrizioni per la nuova edizione del Certificate of Advanced Studies (CAS) in Cooperazione e sviluppo, il percorso di formazione continua promosso dalla SUPSI, attraverso il Centro competenze Cooperazione e sviluppo, in collaborazione con la FOSIT - Federazione delle ONG della Svizzera italiana.
Giunto alla sua tredicesima edizione, il CAS rappresenta un punto di riferimento nella Svizzera italiana per la formazione di professioniste e professionisti attivi nella Cooperazione internazionale, nell'aiuto umanitario e nello sviluppo sostenibile. Fino ad ora sono stati formati più di 180 partecipanti, molte e molti dei quali oggi ricoprono ruoli di responsabilità all'interno di ONG, istituzioni pubbliche e organizzazioni internazionali.
In un contesto globale caratterizzato da conflitti, crisi umanitarie, cambiamenti climatici e crescenti disuguaglianze, il bisogno di figure competenti e capaci di operare in contesti complessi è sempre più evidente. Il CAS risponde a questa esigenza offrendo una formazione interdisciplinare che unisce riflessione critica, conoscenze teoriche e strumenti operativi per la progettazione, la gestione e la valutazione di interventi di cooperazione internazionale.
Il programma affronta le principali sfide dello sviluppo contemporaneo, promuovendo una comprensione delle dinamiche globali e delle relazioni tra Nord e Sud del mondo. Particolare attenzione è dedicata allo sviluppo di competenze pratiche nel Project Cycle Management, alla gestione efficace dei progetti e al confronto diretto con esperte ed esperti provenienti dal mondo accademico, dalle ONG, dalle istituzioni e dalle organizzazioni internazionali. Il percorso comprende inoltre visite di studio presso enti attivi nel settore della Cooperazione.
Il CAS si rivolge sia a chi già opera nella Cooperazione internazionale e desidera aggiornare o consolidare le proprie competenze, sia a chi intende intraprendere un percorso professionale in questo settore o in ambiti affini, come la responsabilità sociale, il terzo settore o le politiche pubbliche.
Le lezioni prenderanno il via il 4 settembre 2026 presso il Campus SUPSI di Mendrisio.
Si ricorda che la partecipazione alle singole giornate di lezione è altresì possibile, mediante semplice iscrizione (di regola almeno una settimana prima)
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