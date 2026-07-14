Aperte le iscrizioni al CAS in Cooperazione e sviluppo SUPSI-FOSIT

In un contesto globale caratterizzato da conflitti, crisi umanitarie, cambiamenti climatici e crescenti disuguaglianze, il bisogno di figure competenti e capaci di operare in contesti complessi è sempre più evidente. Il CAS risponde a questa esigenza offrendo una formazione interdisciplinare che unisce riflessione critica, conoscenze teoriche e strumenti operativi per la progettazione, la gestione e la valutazione di interventi di cooperazione internazionale.

Il programma affronta le principali sfide dello sviluppo contemporaneo, promuovendo una comprensione delle dinamiche globali e delle relazioni tra Nord e Sud del mondo. Particolare attenzione è dedicata allo sviluppo di competenze pratiche nel Project Cycle Management, alla gestione efficace dei progetti e al confronto diretto con esperte ed esperti provenienti dal mondo accademico, dalle ONG, dalle istituzioni e dalle organizzazioni internazionali. Il percorso comprende inoltre visite di studio presso enti attivi nel settore della Cooperazione.