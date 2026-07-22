"Il mondo di Globi" al Centro Tenero fino al 29 luglio
Globi parte per un viaggio avventuroso in tour e fa tappa al Centro Commerciale di Tenero
Dal 16 al 29 luglio, l’amato eroe dei bambini invita le famiglie a scoprire un mondo colorato fatto di gioco, divertimento e tante sorprese. Postazioni interattive, attività creative, incontri con Globi in persona e un concorso con premi per un valore complessivo di oltre 230'000 franchi renderanno la visita al centro commerciale un momento di svago e condivisione per grandi e piccoli.
I punti forti dell’evento “Il mondo di Globi” trasformeranno ogni visita in un’esperienza coinvolgente: i bambini potranno divertirsi con diverse attività, mettersi alla prova nelle postazioni di gioco, lasciar spazio alla fantasia nelle aree creative e vivere momenti speciali all’insegna del divertimento. Non mancheranno inoltre occasioni per scattare foto ricordo e portare a casa un’esperienza memorabile.
Globi incontra il suo pubblico
A rendere l’evento ancora più speciale sarà naturalmente anche la presenza di Globi, sabato 18 luglio incontrerà personalmente i suoi piccoli e grandi fan, regalando sorrisi, fotografie e momenti indimenticabili alle famiglie presenti.
Concorso con premi per un valore complessivo di oltre 230'000 franchi
Il grande concorso mette in palio premi per un valore complessivo di oltre 230'000 franchi. In palio ci sono una vacanza in famiglia di cinque giorni con Globi all'Hotel Schweizerhof di Lenzerheide, una vacanza in famiglia di una settimana all'Hotel Waldhuus di Davos, biglietti giornalieri per famiglie nella zona del Brunni a Engelberg e buoni pernottamento per camere familiari con colazione inclusa al Berghotel Engstligenalp. Inoltre, verranno estratti a sorte 1'000 set di libri di Globi, ciascuno composto da otto volumi, nonché biglietti giornalieri per il Globi-Express della Zentralbahn. Basta scansionare la cartolina di partecipazione nel centro commerciale e, con un po' di fortuna, si vince. Anche nel concorso con il braccio meccanico vi aspettano interessanti premi immediati offerti da Globi e dai partner del roadshow: Emmi, Orell Füssli, Betty Bossi e la compagnia di navigazione dei laghi di Thun e Brienz.
Il Centro Commerciale di Tenero è lieto di accogliere tutti i visitatori e augura buona fortuna per il concorso.
Maggiori informazioni su: www.centrotenero.ch
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