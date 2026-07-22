"Il mondo di Globi" al Centro Tenero fino al 29 luglio

Globi incontra il suo pubblico

A rendere l’evento ancora più speciale sarà naturalmente anche la presenza di Globi, sabato 18 luglio incontrerà personalmente i suoi piccoli e grandi fan, regalando sorrisi, fotografie e momenti indimenticabili alle famiglie presenti.

Concorso con premi per un valore complessivo di oltre 230'000 franchi

Il grande concorso mette in palio premi per un valore complessivo di oltre 230'000 franchi. In palio ci sono una vacanza in famiglia di cinque giorni con Globi all'Hotel Schweizerhof di Lenzerheide, una vacanza in famiglia di una settimana all'Hotel Waldhuus di Davos, biglietti giornalieri per famiglie nella zona del Brunni a Engelberg e buoni pernottamento per camere familiari con colazione inclusa al Berghotel Engstligenalp. Inoltre, verranno estratti a sorte 1'000 set di libri di Globi, ciascuno composto da otto volumi, nonché biglietti giornalieri per il Globi-Express della Zentralbahn. Basta scansionare la cartolina di partecipazione nel centro commerciale e, con un po' di fortuna, si vince. Anche nel concorso con il braccio meccanico vi aspettano interessanti premi immediati offerti da Globi e dai partner del roadshow: Emmi, Orell Füssli, Betty Bossi e la compagnia di navigazione dei laghi di Thun e Brienz.