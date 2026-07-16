La Federazione Padel Ticino apre le porte del Lucomagno Padel Club

Benvenuti al Lucomagno Padel Club, il campo super-panoramico incastonato nella cornice del Relais Lucomagno, a 903 metri di altitudine. Qui le temperature sono naturalmente più fresche, il panorama abbraccia le montagne e l'esperienza non si esaurisce con l'ultimo punto. Il Relais mette a disposizione tutta la sua ospitalità: parcheggi ampi, aree ristoro, spazi relax e quella sensazione unica di essere in un rifugio dove lo sport e il benessere convivono in perfetto equilibrio.