La Federazione Padel Ticino apre le porte del Lucomagno Padel Club
Il campo panoramico del Relais Lucomagno, a 903 metri di altitudine, è ora gestito dalla FPT e accessibile a tutto il pubblico cantonale
Il campo panoramico del Relais Lucomagno, a 903 metri di altitudine, è ora gestito dalla FPT e accessibile a tutto il pubblico cantonale
BLENIO - C'è un campo da padel del quale finora hanno potuto godere soprattutto i turisti di passaggio. Oggi, grazie alla Federazione Padel Ticino (FPT), quella stessa struttura si svela a tutti: esperti, neofiti, appassionati in cerca di una partita di livello o semplicemente di una fuga dall'afa e dallo stress della pianura.
Benvenuti al Lucomagno Padel Club, il campo super-panoramico incastonato nella cornice del Relais Lucomagno, a 903 metri di altitudine. Qui le temperature sono naturalmente più fresche, il panorama abbraccia le montagne e l'esperienza non si esaurisce con l'ultimo punto. Il Relais mette a disposizione tutta la sua ospitalità: parcheggi ampi, aree ristoro, spazi relax e quella sensazione unica di essere in un rifugio dove lo sport e il benessere convivono in perfetto equilibrio.
Il campo è già prenotabile sulla piattaforma Playtomic (cercando "Lucomagno Padel Club"), con la possibilità di scegliere lo slot preferito in pochi click.
«Non è il solito campo cittadino», spiegano dalla Federazione Padel Ticino. «Qui si sale per giocare, ma anche per staccare davvero, respirare aria buona e magari fermarsi dopo la partita. È un invito che rivolgiamo a tutti i padelisti del cantone: venite a scoprire cosa significa giocare a 903 metri.»