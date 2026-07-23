Il 1° agosto si festeggia al Monte Tamaro

RIVERA - Il Monte Tamaro si prepara a celebrare la Festa nazionale svizzera con una giornata all’insegna di musica, natura e convivialità. Il 1° agosto la località ticinese ospiterà l’artista e interprete Luca Maciacchini, protagonista di un programma pensato per unire intrattenimento e tradizione in un contesto panoramico d’eccezione.