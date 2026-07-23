Il 1° agosto si festeggia al Monte Tamaro
Luca Maciacchini protagonista di una giornata tra spettacoli, gastronomia e paesaggi mozzafiato.
RIVERA - Il Monte Tamaro si prepara a celebrare la Festa nazionale svizzera con una giornata all’insegna di musica, natura e convivialità. Il 1° agosto la località ticinese ospiterà l’artista e interprete Luca Maciacchini, protagonista di un programma pensato per unire intrattenimento e tradizione in un contesto panoramico d’eccezione.
Capace di coniugare musica e cultura, Maciacchini offrirà al pubblico un momento di spettacolo e condivisione, arricchendo i festeggiamenti in uno degli scenari più suggestivi del territorio.
A completare la proposta, un’offerta speciale, che include la risalita in telecabina e il piatto del giorno: puntine alla griglia accompagnate da contorno. Prezzo e tutte le info, cliccando qui.
L’appuntamento del 1° agosto al Monte Tamaro si propone così come un’occasione per vivere la ricorrenza nazionale immersi nella natura, tra musica dal vivo e sapori della tradizione, in un’atmosfera che celebra convivialità e identità svizzera.