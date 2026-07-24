Manor riapre il suo Outlet di Grancia: oltre 600 m² dedicati alle grandi marche a prezzi outlet
La ripertura del 23 luglio, presso il Centro Centro, è accompagnata per due settimane da un'azione “prendi tre paghi due”.
La ripertura del 23 luglio, presso il Centro Centro, è accompagnata per due settimane da un'azione “prendi tre paghi due”.
GRANCIA - Dopo una completa ristrutturazione di oltre 600 metri quadrati, Manor inaugura il nuovo Outlet di Grancia, situato nello stabile Centro Centro.
Il punto vendita si presenta con spazi completamente rinnovati, un'offerta ancora più ampia e una selezione di marchi internazionali a prezzi outlet.
I clienti possono trovare migliaia di articoli nei settori moda, casa, beauty, valigeria, sport e molto altro, con un assortimento pensato per coniugare qualità, stile e convenienza.
Per celebrare la riapertura, Manor propone una speciale promozione valida per due settimane: acquistando tre articoli moda, il meno caro sarà offerto in omaggio.
Il nuovo Outlet di Manor a Grancia si conferma così come una meta ideale per chi desidera acquistare abbigliamento e prodotti delle migliori marche a prezzi particolarmente vantaggiosi.
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