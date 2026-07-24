CARDADA
Cardada Impianti Turistici apre il nuovo Trail Bassa di Cardada
Il percorso completa il già noto Trail 397
Cardada Impianti Turistici SA
Cardada Impianti Turistici apre il nuovo Trail Bassa di Cardada
Il percorso completa il già noto Trail 397
Da oggi gli appasionati di Mountain bike hanno un motivo in più per salire a Cardada Cimetta. È ufficialmente aperto il nuovo Trail Bassa di Cardada,tratto che collega Cimetta all’Alpe Cardada, completando il collegamento con il Trail 397.
Scorrevole, divertente e di difficoltà media, il nuovo percorso è stato progettato da Allegra Trails in collaborazione con la Trail Crew di Ascona-Locarno per bikers con tecnica e voglia di avventura.Con il Day Pass MTB, gli appassionati possono usufruire degli impianti un’intera giornata su è giù per la vetta a soli CHF 48.-/adulti e CHF 24.-/ragazzi.
Cardada Cimetta invita tutti i bikers a scoprire e vivere questo nuovo trail, ora ufficialmente aperto.
Per maggior informazioni: MTB a Cardada Cimetta
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