Cardada Impianti Turistici apre il nuovo Trail Bassa di Cardada

Scorrevole, divertente e di difficoltà media, il nuovo percorso è stato progettato da Allegra Trails in collaborazione con la Trail Crew di Ascona-Locarno per bikers con tecnica e voglia di avventura.Con il Day Pass MTB, gli appassionati possono usufruire degli impianti un’intera giornata su è giù per la vetta a soli CHF 48.-/adulti e CHF 24.-/ragazzi.