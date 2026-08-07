Ferragosto tra divertimento, benessere e gusto alla Splash & Spa Tamaro
Per il 15 agosto previsti ingressi in Summer Promotion e una grigliata mista (anche veg) a prezzo interessante. Ecco tutto quello che c'è da sapere.
Per il 15 agosto previsti ingressi in Summer Promotion e una grigliata mista (anche veg) a prezzo interessante. Ecco tutto quello che c'è da sapere.
RIVERA - Una giornata all'insegna del divertimento, del relax e della buona cucina. In occasione di Ferragosto, Splash & Spa Tamaro propone un programma speciale che unisce le attrazioni del parco acquatico, l'esperienza wellness della Spa e un’ottima grigliata in terrazza.
Splash & Spa Tamaro invita famiglie, coppie e gruppi di amici a trascorrere il 15 agosto tra scivoli, vasche e momenti di benessere, completando l'esperienza con una proposta gastronomica pensata per celebrare l'estate.
Durante la giornata sarà infatti possibile acquistare direttamente sul posto una grigliata mista di carne al prezzo di CHF 25.– per gli adulti e CHF 20.– per i bambini.
Per chi preferisce un'alternativa senza carne sarà disponibile anche una grigliata vegetariana a CHF 22.–.
La grigliata non è inclusa nel biglietto d'ingresso e sarà acquistabile separatamente presso la struttura.
Per il biglietto d’ingresso, fino a esaurimento disponibilità, sarà possibile approfittare della speciale Summer Promotion: ingressi a prezzi speciali acquistabili esclusivamente online qui Una volta terminata la promozione, sarà comunque possibile accedere alla struttura acquistando i biglietti alle casse al normale prezzo di listino.
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