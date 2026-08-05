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ECSA Group riceve il riconoscimento Gold delle Switzerland’s Best Managed Companies 2026

Per il quarto anno consecutivo, il Gruppo ECSA è tra le aziende private svizzere premiate per l’eccellenza della gestione.
ECSA Group riceve il riconoscimento Gold delle Switzerland’s Best Managed Companies 2026
EFG
di Redazione
ECSA Group riceve il riconoscimento Gold delle Switzerland’s Best Managed Companies 2026
Per il quarto anno consecutivo, il Gruppo ECSA è tra le aziende private svizzere premiate per l’eccellenza della gestione.

ECSA Group è tra le Switzerland’s Best Managed Companies 2026 per il quarto anno consecutivo. Un riconoscimento che premia la nostra visione, ma soprattutto il lavoro di tutte le persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita del Gruppo.

Grazie a questa quarta conferma consecutiva, ECSA Group ha inoltre ricevuto il riconoscimento Gold, attribuito alle aziende che mantengono nel tempo gli elevati standard richiesti dal programma e ottengono il titolo per quattro anni consecutivi.

Il programma, promosso da Deloitte Private in collaborazione con EFG Private Banking, SIX Swiss Exchange e la Camera di Commercio di Zurigo, premia le imprese che si distinguono per qualità della gestione, strategia, innovazione, cultura aziendale, governance e solidità finanziaria.

Essere confermati tra le migliori aziende gestite della Svizzera e raggiungere il livello Gold rappresenta per ECSA molto più di un premio. È la conferma di un percorso costruito negli anni con una visione chiara, investimenti continui e una forte attenzione alle persone, ai clienti e ai partner.

Ogni progetto realizzato, ogni sfida affrontata e ogni obiettivo raggiunto contribuiscono a costruire un’azienda sempre più solida, innovativa e orientata al futuro.

In un contesto economico in continua evoluzione, continuare a essere riconosciuti a livello internazionale per l’eccellenza manageriale è uno stimolo a migliorare costantemente e a proseguire il percorso di crescita sostenibile che caratterizza ECSA.

Questo importante traguardo appartiene a tutti noi.

Complimenti a tutte le persone che, con professionalità, passione e spirito di squadra, rendono possibile questo successo anno dopo anno.

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