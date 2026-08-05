ECSA Group riceve il riconoscimento Gold delle Switzerland’s Best Managed Companies 2026

Il programma, promosso da Deloitte Private in collaborazione con EFG Private Banking, SIX Swiss Exchange e la Camera di Commercio di Zurigo, premia le imprese che si distinguono per qualità della gestione, strategia, innovazione, cultura aziendale, governance e solidità finanziaria.



Essere confermati tra le migliori aziende gestite della Svizzera e raggiungere il livello Gold rappresenta per ECSA molto più di un premio. È la conferma di un percorso costruito negli anni con una visione chiara, investimenti continui e una forte attenzione alle persone, ai clienti e ai partner.

