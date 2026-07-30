La forza della collaborazione premia il Ticino: oro agli Eventex Awards 2026

La candidatura ticinese ha valorizzato il carattere distintivo del congresso, il concept sviluppato e gli eccellenti riscontri ricevuti da organizzatori e partecipanti. Il progetto ha dimostrato come un’intera città possa diventare una venue congressuale diffusa, offrendo un’alternativa innovativa ai modelli basati su una singola struttura. Il programma scientifico si è così intrecciato con il patrimonio storico, culturale e urbano della destinazione, offrendo un’esperienza autentica e radicata nel territorio.

Alla base del successo vi è stata la capacità di fare rete e di sviluppare una proposta fuori dagli schemi tradizionali, nata dalla collaborazione tra Ticino Convention Bureau, Città di Bellinzona, Bellinzona e Valli Turismo, Accademia Svizzera di Medicina Psicosomatica e Psicosociale (SAPPM) e numerosi partner locali. Invece di concentrare l’evento in un’unica struttura, il congresso ha coinvolto luoghi simbolici, spazi pubblici e realtà del territorio, dando forma a un percorso immersivo capace di mettere in relazione contenuti, luoghi e persone trasformando la destinazione stessa nell’esperienza congressuale.