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La forza della collaborazione premia il Ticino: oro agli Eventex Awards 2026

Il Ticino Convention Bureau ha ottenuto un importante riconoscimento internazionale
La forza della collaborazione premia il Ticino: oro agli Eventex Awards 2026
TICINO TURISMO
Samuel Righetti - Coordinatore Ticino Convention Bureau, Vanessa Giudici – Sales & Marketing Manager Ticino Convention Bureau, Barbara Pedrazzini – Assistente Marketing Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino, Francesca Boggio Mesnil - Resp. Servizio Sviluppo economico Città di Bellinzona, Fabio Käppeli - Vicesindaco e Capodicastero Finanze, economia e sport Città di Bellinzona
di Redazione
La forza della collaborazione premia il Ticino: oro agli Eventex Awards 2026
Il Ticino Convention Bureau ha ottenuto un importante riconoscimento internazionale

Il Ticino Convention Bureau ha ottenuto un importante riconoscimento internazionale agli Eventex Awards 2026, uno tra i premi più prestigiosi nel settore degli eventi, del marketing esperienziale e della live communication. Il progetto “Congresso diffuso SAPPM”, realizzato a Bellinzona, si è aggiudicato il Gold Award nella categoria “Immersive Venue”, dedicata alle location e alle esperienze capaci di coinvolgere i partecipanti in modo innovativo e immersivo.

Un modello congressuale innovativo
Gli Eventex Awards sono riconosciuti tra i principali benchmark di eccellenza per il settore degli eventi. L’edizione 2026 ha registrato 1’405 candidature provenienti da 58 Paesi, confermando la portata globale del premio e il suo ruolo di riferimento per creatività, innovazione, impatto ed esperienza dei partecipanti. 

La candidatura ticinese ha valorizzato il carattere distintivo del congresso, il concept sviluppato e gli eccellenti riscontri ricevuti da organizzatori e partecipanti. Il progetto ha dimostrato come un’intera città possa diventare una venue congressuale diffusa, offrendo un’alternativa innovativa ai modelli basati su una singola struttura. Il programma scientifico si è così intrecciato con il patrimonio storico, culturale e urbano della destinazione, offrendo un’esperienza autentica e radicata nel territorio.

Alla base del successo vi è stata la capacità di fare rete e di sviluppare una proposta fuori dagli schemi tradizionali, nata dalla collaborazione tra Ticino Convention Bureau, Città di Bellinzona, Bellinzona e Valli Turismo, Accademia Svizzera di Medicina Psicosomatica e Psicosociale (SAPPM) e numerosi partner locali. Invece di concentrare l’evento in un’unica struttura, il congresso ha coinvolto luoghi simbolici, spazi pubblici e realtà del territorio, dando forma a un percorso immersivo capace di mettere in relazione contenuti, luoghi e persone trasformando la destinazione stessa nell’esperienza congressuale.

Collaborazione e creatività al centro del successo
Il premio rappresenta quindi non solo il successo di un singolo congresso, ma il riconoscimento internazionale di un modello di collaborazione territoriale capace di generale valore, innovazione e visibilità per l’intero Cantone.Il Gold Award agli Eventex Awards 2026 conferma dunque il potenziale del Ticino nel panorama internazionale del settore eventi e premia una visione condivisa di una destinazione che, grazie alla collaborazione tra operatori turistici, enti pubblici, sedi congressuali e organizzatori, sa distinguersi attraverso autenticità e creatività. 

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