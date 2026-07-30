Cerca e trova immobili
Segnalaci
ASCONA

Oasi Play Park Ascona: da agosto ingresso a prezzo speciale

Una nuova formula di ingresso, pensata per offrire ancora più flessibilità
Oasi Play Park Ascona: da agosto ingresso a prezzo speciale
MARBEA ENTERTAINMENT
di Redazione
Oasi Play Park Ascona: da agosto ingresso a prezzo speciale
Una nuova formula di ingresso, pensata per offrire ancora più flessibilità

ASCONA - L'Oasi Play Park di Ascona è pronta ad accogliere famiglie e bambini con una nuova formula di ingresso, pensata per offrire ancora più flessibilità durante il mese di agosto.

Da subito saranno disponibili tre diverse modalità di accesso:

• 30 minuti: CHF 5.–

• 60 minuti: CHF 9.–

• Ingresso giornaliero: CHF 14.–

Un'offerta che permette a ogni famiglia di scegliere il tempo di gioco più adatto alle proprie esigenze, senza rinunciare al divertimento.

L'Oasi Play Park si Ascona è aperta dal martedì alla domenica, dalle 14.00 alle 19.00, e offre gonfiabili, trampolini, arcade games, un'area dedicata ai più piccoli e tante attività pensate per far divertire bambini di tutte le età.

All'interno del parco è inoltre possibile organizzare feste di compleanno, con spazi dedicati e la possibilità di personalizzare l'evento. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a info@oasiplaypark.ch.

L'appuntamento è quindi all'Oasi Play Park, presso la Pista Siberia di Ascona, per vivere un'estate all'insegna del gioco, del movimento e del divertimento in famiglia.

www.oasiplaypark.ch

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
asconafamiglieoasi play park

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Zali lascerà il Governo
LIVE
CANTONE
22 ore
141
325

Zali lascerà il Governo

Colonna chilometrica sulla A2, tutti fermi e c'è chi scende e si sgranchisce le gambe
LIVE
TRAFFICO
2 gior
75
120

Colonna chilometrica sulla A2, tutti fermi e c'è chi scende e si sgranchisce le gambe

«Mai visto la Svizzera ridotta così»
LIVE
MESOLCINA
1 gior
28
93

«Mai visto la Svizzera ridotta così»

Zali, la Lega prende tempo
LIVE
CANTONE
1 gior
88
256

Zali, la Lega prende tempo

Caso Zali, giorno di fuoco: «Che danno d'immagine per il Ticino»
LIVE
CANTONE
2 gior
52
89

Caso Zali, giorno di fuoco: «Che danno d'immagine per il Ticino»

Ecco chi è il 29enne rimasto ferito sotto una trave
LIVE
LAVIZZARA
1 gior

Ecco chi è il 29enne rimasto ferito sotto una trave

Canicola, la preallerta si tinge di rosso: previsti fino a 36 gradi
LIVE
CANTONE
2 gior
5
143

Canicola, la preallerta si tinge di rosso: previsti fino a 36 gradi

Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland
LIVE
CANTONE/ITALIA
1 gior
8
56

Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland

Clamoroso dietrofront? La Svizzera mette in discussione Infantino
LIVE
CALCIO
1 gior
19
133

Clamoroso dietrofront? La Svizzera mette in discussione Infantino

Colpito da una trave, 29enne in pericolo di vita
LIVE
LAVIZZARA
1 gior

Colpito da una trave, 29enne in pericolo di vita

La Lega dei Ticinesi: «Zali lascerà il Governo a fine settembre»
LIVE
CANTONE
21 ore
43
126

La Lega dei Ticinesi: «Zali lascerà il Governo a fine settembre»

Siccità e rischio incendi: vietati fuochi e petardi per il 1° agosto
LIVE
CANTONE
2 gior
53
183

Siccità e rischio incendi: vietati fuochi e petardi per il 1° agosto

Chiedono le dimissioni del politico, senza mai citare il suo nome
LIVE
CANTONE
2 gior
16
131

Chiedono le dimissioni del politico, senza mai citare il suo nome

C'è la conferma: Embolo non andava espulso per la sua simulazione
LIVE
CALCIO
2 gior
144
194

C'è la conferma: Embolo non andava espulso per la sua simulazione

Guida sui cerchioni per chilometri
LIVE
TURGOVIA
1 gior
11
67

Guida sui cerchioni per chilometri

Fuori Zali, dentro Marchesi: «Accetto questo incarico»
LIVE
CANTONE
18 ore
132
282

Fuori Zali, dentro Marchesi: «Accetto questo incarico»

Arriva la canicola di Grado 4: «Anche chi è in buona salute è a rischio»
LIVE
CANTONE
1 gior
13
92

Arriva la canicola di Grado 4: «Anche chi è in buona salute è a rischio»

La sexy ladra che ti sfila il Rolex con un abbraccio
LIVE
BELLINZONA
1 gior
20

La sexy ladra che ti sfila il Rolex con un abbraccio

Fino a 71 centesimi in più al litro: il sorvegliante dei prezzi interviene
LIVE
CANTONE
2 gior
56
138

Fino a 71 centesimi in più al litro: il sorvegliante dei prezzi interviene

Da eroe del Mondiale al contratto della vita: Vozinha in lacrime
LIVE
CALCIO
2 gior
5
53

Da eroe del Mondiale al contratto della vita: Vozinha in lacrime

«Non è HelvEthica a chiedere le dimissioni» di Zali, Gobbi e De Rosa: «È l'etica»
LIVE
CANTONE
2 gior
45
160

«Non è HelvEthica a chiedere le dimissioni» di Zali, Gobbi e De Rosa: «È l'etica»

«Anche nel momento delle dimissioni Zali non ha capito la gravità della situazione»
LIVE
CANTONE
19 ore
28
118

«Anche nel momento delle dimissioni Zali non ha capito la gravità della situazione»

Donna priva di sensi nella piscina olimpionica, è grave
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Donna priva di sensi nella piscina olimpionica, è grave

Consiglio di Stato: Carobbio subentra a Zali come presidente
LIVE
CANTONE
19 ore
49
110

Consiglio di Stato: Carobbio subentra a Zali come presidente

Frontale sulla cantonale. Disagi al traffico
LIVE
VAL MARA
2 gior
1
18

Frontale sulla cantonale. Disagi al traffico

Franco svizzero ai minimi dell'anno su euro e dollaro
LIVE
SVIZZERA
3 gior
9

Franco svizzero ai minimi dell'anno su euro e dollaro

«Pogacar? Non è tutto chiaro, non suda nemmeno»
LIVE
CICLISMO
2 gior
73
29

«Pogacar? Non è tutto chiaro, non suda nemmeno»

«Se Zali ci avesse risposto subito sugli audio, la dinamica sarebbe stata diversa»
LIVE
CANTONE
16 ore
29
118

«Se Zali ci avesse risposto subito sugli audio, la dinamica sarebbe stata diversa»

Inaugurato l’ascensore per pesci, ecco come funziona
LIVE
AIROLO
2 gior
10
51

Inaugurato l’ascensore per pesci, ecco come funziona

Infantino è nel caos, organizzata una riunione d'urgenza
LIVE
CALCIO
18 ore
8
57

Infantino è nel caos, organizzata una riunione d'urgenza

«Nessuna comunicazione su Zali. E noi scendiamo in piazza»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
26

«Nessuna comunicazione su Zali. E noi scendiamo in piazza»

«Non è una questione privata»
LIVE
BELLINZONA
15 ore
72

«Non è una questione privata»

Dal primo agosto aumenti e novità tra telefonia, AVS e voli
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
37

Dal primo agosto aumenti e novità tra telefonia, AVS e voli

Single sì, ma a caro prezzo
LIVE
SVIZZERA
1 gior
22
70

Single sì, ma a caro prezzo

Ecco perché un volo Swiss ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza
LIVE
SVIZZERA
14 ore
1

Ecco perché un volo Swiss ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza

Il caffè del mattino finisce con una terrazza piena di sangue
LIVE
CHIASSO
3 gior

Il caffè del mattino finisce con una terrazza piena di sangue

La compra a 2.50 franchi, la vende a 72'500
LIVE
NBA
2 gior
13

La compra a 2.50 franchi, la vende a 72'500

«La mail all'EOC? Toni che non possono essere accettati»
LIVE
CANTONE
16 ore
29
123

«La mail all'EOC? Toni che non possono essere accettati»

Laghi che non ci sono più e una campagna svizzera che sembra la Toscana
LIVE
SVIZZERA
2 gior
12
49

Laghi che non ci sono più e una campagna svizzera che sembra la Toscana

Bellinzona annulla lo spettacolo pirotecnico del 1° agosto
LIVE
BELLINZONA
1 gior
29
170

Bellinzona annulla lo spettacolo pirotecnico del 1° agosto

Lago Maggiore, mancano 20 centimetri al record storico negativo
LIVE
LOCARNO
1 gior
2
41

Lago Maggiore, mancano 20 centimetri al record storico negativo

La lettiera dei gatti mette sotto pressione le discariche svizzere
LIVE
SVIZZERA
1 gior
16
40

La lettiera dei gatti mette sotto pressione le discariche svizzere

USA: deputato lancia un'indagine su Infantino per corruzione
LIVE
CALCIO
2 gior
2
54

USA: deputato lancia un'indagine su Infantino per corruzione

«L'unica scelta possibile», «Un linciaggio», le dimissioni di Zali viste dai lettori di tio.ch
LIVE
CANTONE
19 ore
30
77

«L'unica scelta possibile», «Un linciaggio», le dimissioni di Zali viste dai lettori di tio.ch

Parla Mister 500: «Avevo bisogno di tornare a respirare aria ticinese: per questo ho fatto l'abbonamento»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
6
36

Parla Mister 500: «Avevo bisogno di tornare a respirare aria ticinese: per questo ho fatto l'abbonamento»

L'assassino di prostitute dell'Argovia riceve un indennizzo di 175mila franchi
LIVE
SVIZZERA
23 ore

L'assassino di prostitute dell'Argovia riceve un indennizzo di 175mila franchi

Raduno non autorizzato di motociclisti: 10 denunce
LIVE
CANTONE
1 gior
32
76

Raduno non autorizzato di motociclisti: 10 denunce

Caso Zali, Gobbi aveva ricevuto una segnalazione nel 2021. «Mai alcuna comunicazione dall'autorità giudiziaria»
LIVE
CANTONE
3 gior
107
174

Caso Zali, Gobbi aveva ricevuto una segnalazione nel 2021. «Mai alcuna comunicazione dall'autorità giudiziaria»

La festa? È in Rotonda
LIVE
LOCARNO
1 gior
26

La festa? È in Rotonda

Caso-Embolo, la Fifa non ci sta: «Si è fatta giustizia»
LIVE
CALCIO
1 gior
14
47

Caso-Embolo, la Fifa non ci sta: «Si è fatta giustizia»

ULTIME NOTIZIE AZIENDE TICINESI INFORMANO
Festa Nazionale Svizzera: il 1° agosto si vive dal lago
LIVE
SNL
20 ore
2

Festa Nazionale Svizzera: il 1° agosto si vive dal lago

Cardada Impianti Turistici apre il nuovo Trail Bassa di Cardada
LIVE
CARDADA
5 gior
7

Cardada Impianti Turistici apre il nuovo Trail Bassa di Cardada

Manor riapre il suo Outlet di Grancia: oltre 600 m² dedicati alle grandi marche a prezzi outlet
LIVE
GRANCIA
6 gior

Manor riapre il suo Outlet di Grancia: oltre 600 m² dedicati alle grandi marche a prezzi outlet

Il 1° agosto si festeggia al Monte Tamaro
LIVE
MONTECENERI
6 gior
1

Il 1° agosto si festeggia al Monte Tamaro

"Il mondo di Globi" al Centro Tenero fino al 29 luglio
LIVE
TENERO
1 sett

"Il mondo di Globi" al Centro Tenero fino al 29 luglio

Ecco tutti i diplomati del Gruppo Sant'Anna
LIVE
CANTONE
1 sett
10

Ecco tutti i diplomati del Gruppo Sant'Anna

La Federazione Padel Ticino apre le porte del Lucomagno Padel Club
LIVE
BLENIO
2 sett
1
8

La Federazione Padel Ticino apre le porte del Lucomagno Padel Club

Aperte le iscrizioni al CAS in Cooperazione e sviluppo SUPSI-FOSIT
LIVE
CANTONE
2 sett

Aperte le iscrizioni al CAS in Cooperazione e sviluppo SUPSI-FOSIT

Valle del Vedeggio, nasce il nuovo polo socio-sanitario: salute e comunità a braccetto
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
2 sett
8

Valle del Vedeggio, nasce il nuovo polo socio-sanitario: salute e comunità a braccetto

Coop Riazzino apre le porte: tre giorni di festa tra freschezza, qualità e innovazione
LIVE
RIAZZINO
2 sett
6

Coop Riazzino apre le porte: tre giorni di festa tra freschezza, qualità e innovazione