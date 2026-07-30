Oasi Play Park Ascona: da agosto ingresso a prezzo speciale
Una nuova formula di ingresso, pensata per offrire ancora più flessibilità
ASCONA - L'Oasi Play Park di Ascona è pronta ad accogliere famiglie e bambini con una nuova formula di ingresso, pensata per offrire ancora più flessibilità durante il mese di agosto.
Da subito saranno disponibili tre diverse modalità di accesso:
• 30 minuti: CHF 5.–
• 60 minuti: CHF 9.–
• Ingresso giornaliero: CHF 14.–
Un'offerta che permette a ogni famiglia di scegliere il tempo di gioco più adatto alle proprie esigenze, senza rinunciare al divertimento.
L'Oasi Play Park si Ascona è aperta dal martedì alla domenica, dalle 14.00 alle 19.00, e offre gonfiabili, trampolini, arcade games, un'area dedicata ai più piccoli e tante attività pensate per far divertire bambini di tutte le età.
All'interno del parco è inoltre possibile organizzare feste di compleanno, con spazi dedicati e la possibilità di personalizzare l'evento. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a info@oasiplaypark.ch.
L'appuntamento è quindi all'Oasi Play Park, presso la Pista Siberia di Ascona, per vivere un'estate all'insegna del gioco, del movimento e del divertimento in famiglia.
www.oasiplaypark.ch
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