Oasi Play Park Ascona: da agosto ingresso a prezzo speciale

All'interno del parco è inoltre possibile organizzare feste di compleanno, con spazi dedicati e la possibilità di personalizzare l'evento. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a info@oasiplaypark.ch.

L'appuntamento è quindi all'Oasi Play Park, presso la Pista Siberia di Ascona, per vivere un'estate all'insegna del gioco, del movimento e del divertimento in famiglia.