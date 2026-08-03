Manor celebra il cinema con il Pardo d’Onore Manor

Manor è da molti anni strettamente legata al Locarno Film Festival. In qualità di partner impegnato con un grande magazzino direttamente sulla Piazza Grande, Manor offre alle visitatrici e ai visitatori un’esperienza speciale durante il festival. Che si tratti di momenti cinematografici salienti, o momenti di piacere culinario sull'esclusiva terrazza Pardo di Manor Locarno, con questi due appuntamenti Manor combina la cultura cinematografica con lo stile di vita e l’ospitalità.