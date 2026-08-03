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Manor celebra il cinema con il Pardo d’Onore Manor

Esperienze esclusive per i clienti myManor sulla terrazza Pardo di Manor Locarno
Manor celebra il cinema con il Pardo d’Onore Manor
MANOR
di Redazione
Manor celebra il cinema con il Pardo d’Onore Manor
Esperienze esclusive per i clienti myManor sulla terrazza Pardo di Manor Locarno

Dal 5 al 15 agosto 2026 Locarno tornerà ad essere il punto d’incontro della scena cinematografica internazionale. Al centro dell’azione: Manor, orgoglioso partner dell’evento Locarno Film Festival. Sotto i riflettori ci saranno il rinomato Pardo d’Onore Manor, e un pacchetto festival di alta classe per i titolari della Manor World Mastercard®.

Manor è da molti anni strettamente legata al Locarno Film Festival. In qualità di partner impegnato con un grande magazzino direttamente sulla Piazza Grande, Manor offre alle visitatrici e ai visitatori un’esperienza speciale durante il festival. Che si tratti di momenti cinematografici salienti, o momenti di piacere culinario sull'esclusiva terrazza Pardo di Manor Locarno, con questi due appuntamenti Manor combina la cultura cinematografica con lo stile di vita e l’ospitalità.

Darren Aronofsky riceve il Pardo d’Onore Manor
Con il Pardo d’Onore Manor, Manor rende omaggio a personalità di spicco che hanno lasciato un segno indelebile nel cinema internazionale. Quest'anno il premio sarà assegnato al regista statunitense Darren Aronofsky. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 14 agosto 2026 in Piazza Grande.

Nel corso di Locarno 79, Darren Aronofsky presenterà anche due dei suoi film più rappresentativi: "The Fountain" (2006) e "Mother!" (2017).

In esclusiva per i clienti Manor World Mastercard®: il gusto incontra il cinema
Chi detiene una Manor World Mastercard® potrà approfittare di un’offerta unica: un aperitivo di classe e una cena raffinata sulla terrazza Pardo del grande magazzino Manor di Locarno, con vista diretta sulla Piazza Grande. A seguire, le persone ospiti potranno godersi il fascino di entrare sulla piazza Grande dal famoso tappeto rosso, per arrivare ai posti VIP a loro riservati e godersi il film della serata dalla magica piazza di Locarno.

Pacchetto per due persone: CHF 290.– (anziché CHF 320.–) Prenotabile a questo link.

Manor augura al pubblico del festival incontri stimolanti, film emozionanti e serate suggestive sotto il cielo stellato di Locarno. Per un’edizione 2026 indimenticabile: non ci resta che dire si alzi il sipario e via alle grandi emozioni!

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