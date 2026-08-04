La formazione internazionale WSET arriva nella Svizzera italiana

WSET® Level 2 Award in Wines – Programma 2027

Nel 2027 Académie du Vin proporrà nella Svizzera italiana il WSET® Level 2 Award in Wines, un percorso pensato per approfondire la conoscenza del vino attraverso:

- principali vitigni internazionali e stili di vino;

- influenza di clima, suolo e viticoltura;

- tecniche di vinificazione;

- vini spumanti e fortificati;

- principi di servizio, conservazione e abbinamento cibo-vino.