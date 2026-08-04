La formazione internazionale WSET arriva nella Svizzera italiana
Nuove opportunità di formazione sul vino per appassionati e professionisti
Nuove opportunità di formazione sul vino per appassionati e professionisti
Académie du Vin, WSET® Approved Programme Provider (APP), offre in Svizzera i percorsi formativi del Wine & Spirit Education Trust (WSET®), uno degli standard internazionali più riconosciuti nel settore del vino.
Grazie alla collaborazione con USSE – Unione Svizzera Sommelier ed Enocultori, partner per la promozione e il coordinamento delle attività nella Svizzera italiana, questi percorsi sono ora disponibili anche in lingua italiana.
Che cos’è il WSET®
Il Wine & Spirit Education Trust (WSET®) propone programmi formativi riconosciuti a livello internazionale, rivolti sia agli appassionati sia ai professionisti del settore. L’approccio didattico integra conoscenze teoriche, degustazione sistematica e un linguaggio tecnico condiviso.
Corso Base sul Vino
Per chi desidera avvicinarsi al mondo del vino, Académie du Vin propone un Corso Base sul Vino, dedicato alle conoscenze fondamentali sui principali vitigni, sugli stili di vino, sulla degustazione e sugli abbinamenti cibo-vino.
Il corso rappresenta anche una preparazione ideale per proseguire con i percorsi di certificazione WSET®.
WSET® Level 2 Award in Wines – Programma 2027
Nel 2027 Académie du Vin proporrà nella Svizzera italiana il WSET® Level 2 Award in Wines, un percorso pensato per approfondire la conoscenza del vino attraverso:
- principali vitigni internazionali e stili di vino;
- influenza di clima, suolo e viticoltura;
- tecniche di vinificazione;
- vini spumanti e fortificati;
- principi di servizio, conservazione e abbinamento cibo-vino.
Il corso prevede un esame finale e, al suo superamento, il rilascio del certificato WSET® Level 2 Award in Wines, riconosciuto a livello internazionale.
Per informazioni e iscrizioni: www.academie-du-vin.ch
info@academie-du-vin.ch
Maggiori dettagli sui programmi e sulle date saranno disponibili nella sezione corsi del sito USSE.Ch
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