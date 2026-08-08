Sapori d’estate al Riviera Restaurant by Claudio Sadler
Il nuovo menù estivo firmato dallo Chef stellato esalta la proposta gastronomica d’eccellenza al 7° piano del Casinò di Campione d’Italia
Il nuovo menù estivo firmato dallo Chef stellato esalta la proposta gastronomica d’eccellenza al 7° piano del Casinò di Campione d’Italia
CAMPIONE D'ITALIA - Con il culmine della stagione estiva, il Lago di Lugano si riconferma una delle mete più amate per chi cerca il perfetto connubio tra natura, eleganza e alta gastronomia. In questo contesto unico, il Riviera Restaurant by Sadler presenta la nuova carta estiva, affermandosi come tappa gastronomica d'eccellenza del Ceresio.
La proposta firmata dallo Chef stellato Claudio Sadler nasce da una continua ricerca che dialoga con la tradizione del Nord Italia rileggendola con occhio contemporaneo, tecniche attuali e abbinamenti mirati. Il nuovo menù estivo mette al centro la massima qualità delle materie prime, la leggerezza e la pulizia dei sapori, arricchendosi inoltre su base settimanale con speciali proposte fuori menù ideate per valorizzare gli ingredienti più freschi e la stagionalità.
Tra le peculiarità della proposta spiccano piatti di grande equilibrio come il Gazpacho di pomodoro giallo con panzanella toscana all'olio EVO, gli Gnocchetti di patate all'amatriciana di mare con calamari sfrangiati e katsoubushi, il Risotto ai fiori di zucca e zafferano, il Filetto di branzino cotto sul sale con salsa norvegese, fino a raffinati dessert come il Budino di cassata con gel al limone, salsa al cacao e meringa di pistacchio.
Un valore aggiunto per l’offerta del Casinò e del turismo a Campione d’Italia
Collocato in una posizione strategica a pochi minuti da Lugano e facilmente raggiungibile sia via terra sia via lago, il Riviera Restaurant by Sadler arricchisce in modo decisivo l'offerta di accoglienza e intrattenimento del Casinò di Campione e del territorio dell’enclave. Un'esperienza culinaria d'eccellenza accompagnata da una vista panoramica mozzafiato sul lago e sulle montagne circostanti, capace di attrarre turisti italiani e internazionali, offrendo il perfetto coronamento a una giornata alla scoperta del territorio.
In vista del grande evento: la Rievocazione Storica del Circuito di Campione
L'alta gastronomia e l'intrattenimento si confermano centrali anche nella programmazione degli eventi di fine estate. Dal 3 al 6 settembre, si svolgerà infatti l'attesa Rievocazione storica del Circuito di Campione 2026, manifestazione di riferimento per il motorismo d'epoca, la cultura e il territorio.
L’iconico Salone delle Feste situato al nono piano, sarà tra i protagonisti della manifestazione. Venerdì 4 settembre, ospiterà l'esclusiva Cena di Gala, a suggellare un connubio perfetto tra evento storico-sportivo ed eccellenza culinaria. Domenica 6 settembre, il Salone delle Feste farà da cornice alla cerimonia di premiazione ufficiale, durante la quale il Casinò conferirà due tra i riconoscimenti più prestigiosi della kermesse automobilistica, il titolo "Best in Show" e il "Trofeo Casinò di Campione".
Orari di apertura
Il Riviera Restaurant by Sadler è aperto 364 giorni all’anno (ad eccezione del 24 dicembre), esclusivamente a cena:
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica: 19.00 – 22.30
venerdì e sabato: 19.00 – 23.00
Per novità e aggiornamenti, consultare il sito https://rivierarestaurant.it/ o mandare una mail a info@rivierarestaurant.it
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