Sapori d’estate al Riviera Restaurant by Claudio Sadler

Un valore aggiunto per l’offerta del Casinò e del turismo a Campione d’Italia

Collocato in una posizione strategica a pochi minuti da Lugano e facilmente raggiungibile sia via terra sia via lago, il Riviera Restaurant by Sadler arricchisce in modo decisivo l'offerta di accoglienza e intrattenimento del Casinò di Campione e del territorio dell’enclave. Un'esperienza culinaria d'eccellenza accompagnata da una vista panoramica mozzafiato sul lago e sulle montagne circostanti, capace di attrarre turisti italiani e internazionali, offrendo il perfetto coronamento a una giornata alla scoperta del territorio.



In vista del grande evento: la Rievocazione Storica del Circuito di Campione

L'alta gastronomia e l'intrattenimento si confermano centrali anche nella programmazione degli eventi di fine estate. Dal 3 al 6 settembre, si svolgerà infatti l'attesa Rievocazione storica del Circuito di Campione 2026, manifestazione di riferimento per il motorismo d'epoca, la cultura e il territorio.

