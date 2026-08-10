Anche la quinta edizione del Simposio di Locarno sulla Sanità sostenibile è stato un successo

A completare il quadro, Kristian Schneider, vicedirettore dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), ha offerto una panoramica sulle principali trasformazioni che interessano oggi il sistema sanitario svizzero, affrontando le prospettive della politica sanitaria federale e le sfide legate alla qualità delle cure, alla sostenibilità del sistema e alla capacità di risponde- re alle esigenze future della popolazione. La Dr.ssa Alice Giese ha presentato l'esperienza del Canton Zurigo nello sviluppo di programmi che permettono di misurare gli esiti clinici attraverso indicatori condivisi, favorendo il miglioramento continuo delle prestazioni. Il PD Dr. Olivier Giannini, membro del Comitato Centrale della FMH, ha sottolineato come la qualità dell’assistenza medica non debba essere considerata un traguardo, bensì un percorso continuo di miglioramento. Pur riconoscendo l’elevato livello della medicina in Svizzera, ha evidenziato l’importanza di mantenerlo attraverso professionisti qualificati, standard condivisi, un efficace coordinamento delle cure e una maggiore collaborazione tra Confederazione, Cantoni e società mediche specialistiche. In questo contesto, ha richiamato anche la necessità di disporre di dati affidabili e confrontabili, nonché di ridurre il carico amministrativo a favo- re dell’attività clinica, sottolineando il valore di iniziative coordinate per garantire e miglio- rare costantemente la qualità delle cure.