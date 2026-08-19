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Temporali sul Ticino, scattata l'allerta 4

Segnalazioni di nubifragi e fulmini tra Giubiasco e Locarnese. Alzata l'allerta per Luganese, Bellinzonese e Locarnese
Temporali sul Ticino, scattata l'allerta 4
Temporali sul Ticino, scattata l'allerta 4
Lettore Tio.ch
Da Brissago
di Cronaca Ticino
Temporali sul Ticino, scattata l'allerta 4
Segnalazioni di nubifragi e fulmini tra Giubiasco e Locarnese. Alzata l'allerta per Luganese, Bellinzonese e Locarnese

BELLINZONA / LUGANO / LOCARNO - Erano attesi e, alla fine, come annunciato, i temporali sono arrivati

Sono diverse le segnalazioni giunte in redazione dai lettori. Nubifragio registrato a Giubiasco, così come tuoni e fulmini nel Locarnese. A Camorino un lettore segnala grandine e un albero caduto sul fiume Morobba. «Dalla terrazza ci è volato via tutto, grill compreso».

Lettore Tio.ch

MeteoSvizzera aveva alzato l'allerta da tre a quattro per il Luganese, Bellinzonese e Locarnese fino alla serata di oggi.

La fase più intensa dell'evento è prevista nella giornata di domani, giovedì 20 agosto, tra le 12 e le 18.

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È sempre allerta: prima per la canicola, ora per i temporali
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