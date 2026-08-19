StraLugano e Trofeo Marco Borradori: arte e sport s'incontrano
Le sculture realizzate da Elisabeth Hübscher sono presentate in anteprima presso La Galerie-Caslano
Le sculture realizzate da Elisabeth Hübscher sono presentate in anteprima presso La Galerie-Caslano
LUGANO - In occasione della 20esima edizione della StraLugano, La Galerie-Caslano presenta in anteprima le sculture realizzate da Elisabeth Hübscher per la sesta edizione del Trofeo Marco Borradori, prestigioso riconoscimento legato alla 10 Km CityRun.
Il Trofeo sarà esposto e visitabile a partire dal 20 agosto, prima della sua assegnazione ai vincitori della 10 Km CityRun.
Artista presente negli spazi espositivi di La Galerie-Caslano, Elisabeth Hübscher interpreta attraverso la scultura alcuni dei valori fondamentali dello sport: impegno, costanza, determinazione e traguardo. Le sue opere, nate dal dialogo tra natura, luce e materia, accompagneranno sul podio i protagonisti della StraLugano 2026.
Secondo quanto previsto dal regolamento del Trofeo, saranno la prima donna e il primo uomo svizzeri residenti in Ticino classificati nella 10 Km CityRun, tra coloro che non siano già stati vincitori nelle precedenti edizioni, ad aggiudicarsi le due sculture.
La gara, valida per la Coppa ASTi, si svolgerà sabato 26 settembre dalle ore 18.15, lungo il suggestivo lungolago di Lugano. Il Trofeo Marco Borradori è patrocinato dalla Città di Lugano.