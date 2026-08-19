StraLugano e Trofeo Marco Borradori: arte e sport s'incontrano

Artista presente negli spazi espositivi di La Galerie-Caslano, Elisabeth Hübscher interpreta attraverso la scultura alcuni dei valori fondamentali dello sport: impegno, costanza, determinazione e traguardo. Le sue opere, nate dal dialogo tra natura, luce e materia, accompagneranno sul podio i protagonisti della StraLugano 2026.

Secondo quanto previsto dal regolamento del Trofeo, saranno la prima donna e il primo uomo svizzeri residenti in Ticino classificati nella 10 Km CityRun, tra coloro che non siano già stati vincitori nelle precedenti edizioni, ad aggiudicarsi le due sculture.