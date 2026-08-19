Frana di Bondo, lunedì al via il processo

Numerose avvisaglie prima della frana

Secondo la Procura i cinque imputati avrebbero dovuto riconoscere le «numerose avvisaglie» che annunciavano la frana. Di conseguenza gli esperti avrebbero dovuto raccomandare delle misure aggiuntive, il Comune attuarle. A pagina 10 dell'atto d'accusa viene descritto a cosa avrebbero portato i provvedimenti: se al più tardi il 22 agosto i sentieri verso la Val Bondasca fossero stati chiusi in via preventiva, con grande probabilità si sarebbe evitato che gli 8 escursionisti la mattina del 23 agosto venissero travolti e uccisi dalla frana. Il sentiero lungo cui si trovavano fu ricoperto da una ventina di metri di detriti lungo quasi 2 chilometri. I corpi non sono mai stati ritrovati.