«Preferibilmente non fumatrice, tra i 22 e i 40 anni»: un annuncio di lavoro che fa discutere

L'esperto spiega: «L’annuncio è ammissibile»A esprimersi è stato invece un esperto di diritto del lavoro, il professor Roger Rudolph, titolare della cattedra di diritto del lavoro privato dell’Università di Zurigo. Per quanto l’annuncio possa sembrare insolito, è fondamentalmente ammissibile. La Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) non è applicabile nella fase di pubblicazione dell’annuncio. «Forse è qualcosa a cui bisogna abituarsi», afferma Rudolph.

Diverso è il discorso quando arrivano le candidature. Se, ad esempio, un uomo si candida nonostante l’indicazione e viene respinto unicamente a causa del suo sesso, ciò potrebbe, secondo l’esperto di diritto del lavoro, costituire una discriminazione ai sensi della stessa legge. Anche il dettaglio sul team a prevalenza maschile non cambia fondamentalmente la questione ed è possibile pubblicare l’annuncio indirizzandolo a una donna, conferma l'esperto.