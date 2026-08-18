Allarme rosso per le api selvatiche: in Europa rischio estinzione
Il loro habitat sta diventando sempre più limitato: mancano alberi secolari con cavità, cibo e strutture naturali.
Il loro habitat sta diventando sempre più limitato: mancano alberi secolari con cavità, cibo e strutture naturali.
BERNA - Uno studio condotto dall'Università di Hohenheim, in Germania, e da Agroscope evidenzia un netto calo delle colonie di api mellifere selvatiche in Europa, tanto che questo insetto è stato classificato come "gravemente minacciato" dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN). Lo rende noto oggi l'organizzazione FreeThe Bees, che si batte per la sua salvaguardia.
Le colonie selvatiche rappresentano circa un sesto delle api mellifere europee, ma il loro habitat sta diventando sempre più limitato: mancano alberi secolari con cavità, cibo e strutture naturali.
Le api mellifere selvatiche non sono però le uniche a essere a rischio. In totale, in Svizzera vivono 615 specie di api e il 45% di loro è a rischio, stando alla Lista Rossa stilata dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) nel 2024.
Di queste, il 9,6%, ossia 59 specie, è considerato estinto in Svizzera. Il 3,9% (24 specie) è stato classificato come in pericolo critico, il 13,7% (84 specie) come in grave pericolo e il 18,2% (112 specie) come vulnerabile.