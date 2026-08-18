Allarme rosso per le api selvatiche: in Europa rischio estinzione

Le api mellifere selvatiche non sono però le uniche a essere a rischio. In totale, in Svizzera vivono 615 specie di api e il 45% di loro è a rischio, stando alla Lista Rossa stilata dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) nel 2024.

Di queste, il 9,6%, ossia 59 specie, è considerato estinto in Svizzera. Il 3,9% (24 specie) è stato classificato come in pericolo critico, il 13,7% (84 specie) come in grave pericolo e il 18,2% (112 specie) come vulnerabile.