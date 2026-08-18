Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno
Degli hacker hanno pubblicato online quanto guadagna la categoria. Baume-Schneider è indignata dai bonus legati al fatturato.
ZURIGO - La società di radiologia 3R, attiva nella Svizzera romanda, è stata colpita per la seconda volta da un attacco hacker. I cybercriminali hanno diffuso online dati che rivelano quanto sia redditizio il settore delle risonanze magnetiche. Secondo la rivista "Beobachter", che cita le informazioni trapelate, si tratta della «più affidabile macchina da soldi nel sistema sanitario svizzero».
Nel 2023, il gruppo 3R ha generato un fatturato di 77,4 milioni di franchi grazie alle immagini ottenute con le risonanze magnetiche, utilizzate per diagnosticare tumori, fratture o occlusioni vascolari. L'utile operativo prima degli ammortamenti ha raggiunto i 12,9 milioni di franchi.
Stipendi standard da 300'000 franchi più bonus
I dati diffusi includono anche le retribuzioni del personale. In genere, le dottoresse e i dottori specialisti assunti percepivano uno stipendio annuo lordo di 300'000 franchi, ma in alcuni casi la cifra era molto più elevata. Un radiologo responsabile di sede, ad esempio, ha ricevuto 285'000 franchi l'anno lavorando però solo al 60%. Rapportato a un impiego a tempo pieno, lo stipendio sarebbe stato di 475'000 franchi annui.
Una collega con un grado di occupazione del 25% ha percepito 90'000 franchi, guadagnando così, con un giorno e mezzo di lavoro a settimana, più del salario mediano svizzero di 84'300 franchi per un impiego a tempo pieno.
A questi importi vanno aggiunti i bonus legati al fatturato, non ancora conteggiati. Secondo il rapporto, tali bonus possono arrivare al 18% del fatturato aggiuntivo realizzato, se vengono superati gli obiettivi personali annuali. Così, nel 2025 un radiologo avrebbe ricevuto, oltre allo stipendio base di 400'000 franchi, quasi 200'000 franchi di bonus.
Finanziamento principalmente dall'assicurazione di base
La RTS è stata la prima a riportare, a fine giugno, la notizia sugli stipendi trapelati. La ministra della salute Elisabeth Baume-Schneider ha definito, ai microfoni dell'emittente, gli stipendi e soprattutto i bonus legati al fatturato «difficilmente accettabili», sottolineando che queste remunerazioni sono finanziate in gran parte con fondi dell'assicurazione di base.
Baume-Schneider ha dichiarato: «Se ci sono incentivi finanziari per effettuare più esami, siamo in totale contraddizione con lo spirito della legge sull'assicurazione malattie e con il contenimento dei costi. Si vede che questo non è legale». Anche l'associazione delle casse malati Prioswiss e l'associazione dei medici FMH hanno espresso critiche verso i sistemi di bonus legati al fatturato.
L'azienda, interpellata da "Beobachter", difende il proprio sistema di remunerazione affermando di non pagare veri e propri bonus, ma solo componenti salariali variabili. Il risarcimento non incentiva inoltre a fare più di quanto sia medicalmente necessario, perché ciò non è possibile a causa del sistema stesso.