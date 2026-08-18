Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno

Baume-Schneider ha dichiarato: «Se ci sono incentivi finanziari per effettuare più esami, siamo in totale contraddizione con lo spirito della legge sull'assicurazione malattie e con il contenimento dei costi. Si vede che questo non è legale». Anche l'associazione delle casse malati Prioswiss e l'associazione dei medici FMH hanno espresso critiche verso i sistemi di bonus legati al fatturato.