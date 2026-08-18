Alto Vallese: decontaminati terreni pieni zeppi di mercurio
Rimossi oltre 3.5 tonnellate di mercurio grazie a un investimento di 51 milioni di franchi e alla collaborazione tra azienda, Cantone e Comuni.
Rimossi oltre 3.5 tonnellate di mercurio grazie a un investimento di 51 milioni di franchi e alla collaborazione tra azienda, Cantone e Comuni.
RARON - La bonifica dei siti contaminati da mercurio in Alto Vallese, condotta dall'azienda farmaceutica Lonza, compie un passo importante. Gli interventi principali previsti negli abitati e nelle aree agricole situate tra Raron, Niedergesteln e Visp si concluderanno a fine mese.
La presenza di mercurio era stata individuata nel 2010, nell'ambito dei lavori di costruzione dell'autostrada A9. In collaborazione con il Cantone e i Comuni interessati, Lonza, responsabile dell'inquinamento, ha quindi elaborato una strategia di risanamento.
«Complessivamente abbiamo pagato il 93,5% dei 51 milioni di franchi che sono costati i lavori (circa 47,5 milioni, ndr.)», ha affermato il direttore degli stabilimenti Lonza di Visp, Renzo Cicillini, nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi a Raron. Il resto è stato coperto dal Cantone (2 milioni) e dai Comuni interessati (1,5 milioni).
«In questa vicenda, ci assumeremo la responsabilità di eventuali inquinamenti che non abbiamo ancora individuato», ha aggiunto. «La situazione continuerà a essere monitorata e, se necessario, saranno avviate indagini o adottate misure supplementari», ha aggiunto il consigliere di Stato Franz Ruppen.
Complessivamente Lonza ha bonificato oltre 100'000 m2 di terreni in zone abitate e 60'000 m2 di terreni agricoli, si legge in una nota diffusa oggi dalle autorità cantonali. Sono state scavate, trattate e smaltite circa 160'000 tonnellate di materiale terroso inquinato, che in gran parte è stato recuperato. Le misure hanno permesso di rimuovere complessivamente 3,5 tonnellate di mercurio dai suoli.
Sono ancora in corso ulteriori indagini nell'area del "Grossgrundkanal", volte a valutare l'impatto ambientale della presenza di mercurio. Per quanto riguarda la ex discarica di Gamsenried, secondo Lonza i lavori dovrebbero iniziare tra la fine dell'anno e l'inizio del 2027.