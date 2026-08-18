Alto Vallese: decontaminati terreni pieni zeppi di mercurio

«Complessivamente abbiamo pagato il 93,5% dei 51 milioni di franchi che sono costati i lavori (circa 47,5 milioni, ndr.)», ha affermato il direttore degli stabilimenti Lonza di Visp, Renzo Cicillini, nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi a Raron. Il resto è stato coperto dal Cantone (2 milioni) e dai Comuni interessati (1,5 milioni).

«In questa vicenda, ci assumeremo la responsabilità di eventuali inquinamenti che non abbiamo ancora individuato», ha aggiunto. «La situazione continuerà a essere monitorata e, se necessario, saranno avviate indagini o adottate misure supplementari», ha aggiunto il consigliere di Stato Franz Ruppen.