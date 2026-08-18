Infortunio con un carroponte, grave un 64enne

STEINHAUSEN - Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di lunedì 17 agosto a Steinhausen (ZG). Un uomo di 64 anni è rimasto seriamente ferito mentre stava lavorando con un carroponte in un deposito di cippato di legno, situato in Sennweidstrasse. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15.15, durante interventi su un impianto di rilevazione incendi.