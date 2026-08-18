Infortunio con un carroponte, grave un 64enne
L'incidente è avvenuto lunedì pomeriggio, la Rega ha trasportato il ferito in un ospedale fuori cantone
STEINHAUSEN - Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di lunedì 17 agosto a Steinhausen (ZG). Un uomo di 64 anni è rimasto seriamente ferito mentre stava lavorando con un carroponte in un deposito di cippato di legno, situato in Sennweidstrasse. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15.15, durante interventi su un impianto di rilevazione incendi.
Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava nell’area di movimento del carroponte fisso quando è stato colpito, riportando gravi ferite. Sul posto sono intervenuti rapidamente i pompieri di Steinhausen e la squadra di supporto dei pompieri di Zugo (FFZ), con un totale di 30 operatori impegnati nelle operazioni di soccorso.
Dopo aver ricevuto le prime cure dal servizio di emergenza di Zugo, il ferito è stato trasportato in elicottero dalla Rega in un ospedale fuori cantone. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia di Zugo.