Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Boschi essiccati, fiumi riarsi e bollenti: il bollettino di guerra di un'estate tragica

Quanto male hanno fatto questi due mesi di canicola a fauna e flora nostrani? Ne parliamo con Sofia Cereghetti di WWF Ticino: «Negazionismo e procrastinazione non sono più accettabili».
Boschi essiccati, fiumi riarsi e bollenti: il bollettino di guerra di un'estate tragica
Archivio Ti-Press/Foto lettore tio.ch
Il laghetto della Colombera in una foto d'archivio e in una scattata in questi giorni.
di Filippo ZanoliVice caporedattore
Boschi essiccati, fiumi riarsi e bollenti: il bollettino di guerra di un'estate tragica
Quanto male hanno fatto questi due mesi di canicola a fauna e flora nostrani? Ne parliamo con Sofia Cereghetti di WWF Ticino: «Negazionismo e procrastinazione non sono più accettabili».

MENDRISIO - Per chi fa quattro passi lungo il Laveggio e il suo Parco diffuso è una fermata quasi obbligata, fra i boschi sul confine fra Genestrerio e Stabio. Stiamo parlando del laghetto naturale, e biotopo protetto dal WWF, della Colombera.

Chi lo conosce lo sa, lo specchio d'acqua - nella sua natura incontaminata - riflette in maniera spontanea la situazione idrica e meteorologica della regione. In questi giorni, dopo sostanzialmente due mesi ininterrotti di canicola e precipitazioni quasi zero, è ridotto a minimi termini. Una vista che non può lasciare indifferenti, anche pensando alle specie che solitamente la popolano.

Ma l'estate rovente non ha vessato solamente i boschi momò in questione, ma tutto il territorio cantonale: «L'umore non è certo dei migliori», ci conferma Sofia Cereghetti, responsabile WWF Ticino, «le conseguenze della crisi climatica sugli ambienti d'acqua dolce sono importanti e ogni anno sono sempre peggiori rispetto all'anno precedente».

E non si parla solo di siccità: «È la temperatura dell'acqua ad aumentare, stagione dopo stagione, e alcune specie faticano a sopravvivere o entrano in conflitto con specie esotiche, spesso invasive». La carenza di precipitazioni, inoltre, peggiora ulteriormente le cose: meno massa acquosa si traduce nuovamente in temperature più elevate, e una minore ossigenazione dell'acqua.

In questo desertico 2026 il bollettino è praticamente di guerra: «Numerosi corsi d’acqua hanno poca acqua o sono addirittura in secca. Questo è causa di morie per numerose specie acquatiche e gli impatti di questa situazione si trascineranno sul lungo termine», spiega Cereghetti, «bisogna garantire ai fiumi la maggior quantità d’acqua possibile su tutto l’arco dell’anno per prevenire, per quanto possibile, i danni della siccità. Questa è una battaglia che noi portiamo avanti da tantissimi anni, cercando di minimizzare i prelievi d’acqua. Non è sempre facile, ma la legge è dalla nostra parte».

La rinaturazione e la rivitalizzazione dei corsi d'acqua ticinesi sono da anni per WWF un punto strategico chiave per il nostro territorio. Un piano che però finisce forzatamente per scontrarsi con la “sete” di agricoltura e popolazione.

SVIZZERA
La Svizzera ha sete

«I conflitti per l'uso dell'acqua ci sono e sono quotidiani: le attività umane entrano in conflitto sia tra di loro sia con la natura», aggiunge, «qui si palesa l’importanza di una buona pianificazione a livello locale, regionale e cantonale, ma anche l’importanza del senso civico e della sensibilizzazione/educazione alla tutela e all’uso parsimonioso delle risorse idriche».

Proprio in questi momenti di crisi il lavoro svolto da WWF - quasi controintuitivamente - mostra i suoi frutti più preziosi: «Quanto è stato fatto in questi anni non è stato certamente fatto invano, anzi, è proprio in questi momenti che ne vediamo il valore. Gli interventi di rivitalizzazione di ambienti di acqua dolce, siano essi fiumi o biotopi (vedi la foto della Colombera), favoriscono un miglior ciclo dell’acqua e aiutano a creare ambienti naturali variati e più freschi, dove le specie possono rifugiarsi nei momenti in cui le condizioni sono estreme come in queste settimane. Fauna e flora soffrono anche nei biotopi, ma immaginatevi se non ci fossero!».

Come hanno reagito gli animali selvatici ticinesi al caldo estremo? «La fauna nostrana ha senz'altro sofferto il caldo e la mancanza d'acqua. Si notano dei cambiamenti nei comportamenti riproduttivi di alcune specie, migrazioni per perdita di habitat, talvolta maggiore avvicinamento alle zone antropizzate alla ricerca di fonti d’acqua accessibili. Si vede poi l’arrivo di nuove specie, anche invasive. Questi fenomeni toccano la sia la fauna ittica sia la fauna terrestre, sebbene quella ittica sia impattata più severamente».

Per quanto riguarda i boschi la situazione è invece apertamente «critica», gli effetti della siccità prolungata sono infatti «visibili a occhio nudo sul territorio». Sono varie le specie che mostrano disseccamento e sono entrate in “autunno anticipato”, per molte di loro la primavera potrebbe non arrivare più. «Non possiamo ancora tirare le somme dei danni: li scopriremo sul lungo termine», chiosa Cereghetti.

SVIZZERA
Il clima non interessa agli svizzeri

La reazione più semplice a una situazione come questa può essere l'apatia o anche la sensazione di impotenza. Ma davvero si può fare qualcosa? Secondo Cereghetti la risposta è sì: «Si può sempre fare qualcosa. Ci si può informare in merito alle pratiche più sostenibili da adottare in situazioni di crisi, si possono sensibilizzare le nuove generazioni, si possono sostenere progetti e iniziative per la tutela della natura».

«E poi si può andare alla radice del problema e contribuire a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici riducendo le proprie emissioni di gas a effetto serra e sostenendo politiche che vanno in questa direzione, a livello federale e cantonale, ma anche nei singoli comuni dove c’è tanto margine d’azione. Bisogna lavorare alla radice del problema, negazionismo e procrastinazione non sono più accettabili», commenta

Soprattutto, continua la responsabile di WWF Ticino, c'è da muoversi proprio a Palazzo delle Orsoline: «In generale, un domani così incerto si affronta con consapevolezza e pianificazione, che deve avvenire a tutti i livelli, dal locale al nazionale. È quindi fondamentale che comuni e cantoni lavorino sui propri piani energetici e climatici. In Ticino, il nuovo Piano Energetico e Climatico Cantonale (PECC) è in discussione ormai da anni. È un documento che mette solide basi per l’attuazione di una buona politica energetica e climatica cantonale e, di riflesso, anche nei comuni. È importante che il Gran Consiglio lo approvi al più presto».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
cambiamenti climaticisiccitàticinowwf
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni
LIVE
LUGANO
2 gior

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani
LIVE
CANTONE
1 gior
22
72

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani

Divorzio al veleno al camping Riarena
LIVE
CUGNASCO
1 gior
16
52

Divorzio al veleno al camping Riarena

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione
LIVE
ARBEDO-CASTIONE
20 ore

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne
LIVE
LUGANO
1 gior
167
118

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne

Bimbo rischia di annegare: «A portarlo in superficie è stata una 14enne»
LIVE
LOCARNO
2 gior
60
183

Bimbo rischia di annegare: «A portarlo in superficie è stata una 14enne»

Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero
LIVE
GRIGIONI
2 gior

Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini
LIVE
LUGANO
16 ore

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»
LIVE
CONFINE
4 gior
85

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»

Sul monte devastato dalle fiamme, per un selfie
LIVE
CONFINE
2 gior
27
106

Sul monte devastato dalle fiamme, per un selfie

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni
LIVE
STATI UNITI
1 gior

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni

Accoltellamento nella notte a Molino Nuovo, un ferito
LIVE
LUGANO
2 gior
41
85

Accoltellamento nella notte a Molino Nuovo, un ferito

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna
LIVE
GRIGIONI
1 gior
22
46

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna

«No alla partita della vergogna»
LIVE
LUGANO
2 gior
208
336

«No alla partita della vergogna»

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone
LIVE
CANTONE
1 gior
5
48

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro
LIVE
RIVERA
1 gior
144
209

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro

Non c'è pace per Carlos Alcaraz
LIVE
TENNIS
2 gior
14
18

Non c'è pace per Carlos Alcaraz

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla
LIVE
CANTONE
21 ore
8
59

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale
LIVE
GRAVESANO
18 ore
9
35

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»
LIVE
CANTONE
1 gior
40

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»

Un Pardo a Monica Bellucci e uno che parla ticinese
LIVE
LOCARNO
2 gior
4
26

Un Pardo a Monica Bellucci e uno che parla ticinese

Ognuno ha i suoi gusti…ma loro piacciono a tutti i ticinesi
LIVE
CANTONE
2 gior

Ognuno ha i suoi gusti…ma loro piacciono a tutti i ticinesi

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più
LIVE
SVIZZERA
1 gior
27
70

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più

Al fiume per rischiare di morire
LIVE
CANTONE
1 gior
3
16

Al fiume per rischiare di morire

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
21
178

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»

Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione
LIVE
BIASCA / RIVIERA
1 gior
5
14

Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere
LIVE
STATI UNITI
23 ore
7

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere

Investe e uccide Tarling: «Probabilmente non sarà accusato»
LIVE
PORTO
1 gior
5
17

Investe e uccide Tarling: «Probabilmente non sarà accusato»

«Fumo dalla griglia e canicola: siamo al burnout». Ma la svolta è vicina
LIVE
GIUBIASCO
3 gior
24
82

«Fumo dalla griglia e canicola: siamo al burnout». Ma la svolta è vicina

Perde il controllo sull'A2 e il rimorchio si rovescia
LIVE
GIORNICO
1 gior
21
17

Perde il controllo sull'A2 e il rimorchio si rovescia

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa
LIVE
TENNIS
1 gior
5
14

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»
LIVE
GRIGIONI
10 ore
9
27

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»

Cerca di evitare una multa con 20 franchi. Condannato per tentata corruzione
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
57

Cerca di evitare una multa con 20 franchi. Condannato per tentata corruzione

47 milioni di franchi, 11'500 metri quadri e 106 dipendenti per il nuovo CFA
LIVE
SVIZZERA
2 gior
16
95

47 milioni di franchi, 11'500 metri quadri e 106 dipendenti per il nuovo CFA

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
19 ore
6
25

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno

L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media
LIVE
CANTONE
1 gior
26
106

L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media

Carrozza contro un albero in Val Roseg: un morto e dodici feriti
LIVE
GRIGIONI
2 gior
15
23

Carrozza contro un albero in Val Roseg: un morto e dodici feriti

Fuoriuscita di vapori da una piscina privata
LIVE
MASSAGNO
2 gior
16

Fuoriuscita di vapori da una piscina privata

TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social
LIVE
FRIBURGO
1 gior
13
113

TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social

Cavallo precipita da un ponte
LIVE
ZUGO
23 ore
42

Cavallo precipita da un ponte

Moto in sorpasso travolge e uccide una ciclista
LIVE
VALLESE
2 gior

Moto in sorpasso travolge e uccide una ciclista

Problema tecnico a bordo, volo Swiss per Zurigo dirottato su Boston
LIVE
SVIZZERA / STATI UNITI
2 gior
9
13

Problema tecnico a bordo, volo Swiss per Zurigo dirottato su Boston

Quando la canicola morde al cuore, il Ticino... fa eccezione: «La prudenza resta d'obbligo»
LIVE
CANTONE
1 gior
2
14

Quando la canicola morde al cuore, il Ticino... fa eccezione: «La prudenza resta d'obbligo»

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri
LIVE
VAUD
4 gior
4

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri

Alpinisti colpiti da una scarica di sassi sull'Adula, li soccorre la Rega
LIVE
BLENIO
1 gior
7
17

Alpinisti colpiti da una scarica di sassi sull'Adula, li soccorre la Rega

Traversata a nuoto per 850 partecipanti: «Il più anziano ha 81 anni»
LIVE
LUGANO
1 gior
4
20

Traversata a nuoto per 850 partecipanti: «Il più anziano ha 81 anni»

Fumo a Iragna, intervengono i pompieri
LIVE
RIVIERA
2 gior
1
10

Fumo a Iragna, intervengono i pompieri

ULTIME NOTIZIE TICINO
C'è una nuova Portineria di quartiere
LIVE
BELLINZONA
2 min

C'è una nuova Portineria di quartiere

Locarno, crocevia di diplomazia: il Segretario Mori rilancia il dialogo europeo
LIVE
LOCARNO
53 min
1

Locarno, crocevia di diplomazia: il Segretario Mori rilancia il dialogo europeo

Sette notti senza Vedeggio-Cassarate
LIVE
LUGANESE
59 min

Sette notti senza Vedeggio-Cassarate

Quante auto in fiamme... o no?
LIVE
CANTONE
3 ore
1

Quante auto in fiamme... o no?

Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale
LIVE
CANTONE
3 ore
6

Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale

Lugano-Maccabi, la società rassicura: «Saranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie»
LIVE
LUGANO
15 ore
72
80

Lugano-Maccabi, la società rassicura: «Saranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie»

Annegamento in piscina: morta una 64enne
LIVE
MAGLIASO
15 ore

Annegamento in piscina: morta una 64enne

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
15 ore
129
337

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato

Lingera 2027, «Sono guai seri, se a regnare non sono i Boeri»
LIVE
ROVEREDO
16 ore
2
15

Lingera 2027, «Sono guai seri, se a regnare non sono i Boeri»

RSI e molestie sessuali: Più Donne chiede risposte concrete al Governo
LIVE
CANTONE
16 ore
13
55

RSI e molestie sessuali: Più Donne chiede risposte concrete al Governo