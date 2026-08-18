Boschi essiccati, fiumi riarsi e bollenti: il bollettino di guerra di un'estate tragica

Soprattutto, continua la responsabile di WWF Ticino, c'è da muoversi proprio a Palazzo delle Orsoline: «In generale, un domani così incerto si affronta con consapevolezza e pianificazione, che deve avvenire a tutti i livelli, dal locale al nazionale. È quindi fondamentale che comuni e cantoni lavorino sui propri piani energetici e climatici. In Ticino, il nuovo Piano Energetico e Climatico Cantonale (PECC) è in discussione ormai da anni. È un documento che mette solide basi per l’attuazione di una buona politica energetica e climatica cantonale e, di riflesso, anche nei comuni. È importante che il Gran Consiglio lo approvi al più presto».