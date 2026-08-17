RSI e molestie sessuali: Più Donne chiede risposte concrete al Governo

Gli accertamenti interni sul nuovo caso risultano conclusi e il 16 luglio 2026 la RSI ha comunicato di aver raggiunto con il collaboratore interessato un accordo per lo scioglimento del rapporto di lavoro. Per Merlo e Mossi Nembrini, il fatto che le segnalazioni siano state raccolte e abbiano portato alla sospensione cautelare del collaboratore può dimostrare la capacità di reazione dei protocolli, ma non necessariamente l'efficacia della prevenzione. «La capacità di reagire a una segnalazione non equivale all'efficacia della prevenzione», sottolineano.

L'interpellanza solleva inoltre interrogativi sul ruolo della SSR.CORSI. Il Governo afferma di «seguire l'evoluzione della situazione e le linee d'intervento» attraverso i propri rappresentanti nell'organismo, pur precisando di non ricevere flussi informativi diretti o rapporti interni della RSI. Le deputate chiedono quindi quali informazioni concrete siano state acquisite dal 2020 e su quali basi il Consiglio di Stato ritenga di poter valutare positivamente l'efficacia delle misure.