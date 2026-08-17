Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato
La consigliera nazionale dei Verdi sarà della partita nella lista rosso-verde, al fianco di Marina Carobbio Guscetti
La consigliera nazionale dei Verdi sarà della partita nella lista rosso-verde, al fianco di Marina Carobbio Guscetti
BELLINZONA - Greta Gysin ha annunciato ufficialmente la sua candidatura al Consiglio di Stato ticinese per le elezioni cantonali del 2027. La conferma è arrivata ai media ticinesi nel pomeriggio di lunedì. La discesa in campo della consigliera nazionale dei Verdi segna un passo decisivo nella costruzione della lista rosso-verde, che vedrà in corsa anche l’uscente Marina Carobbio Guscetti.
«Non credo che il raddoppio in Consiglio di Stato sia impossibile: è difficile, ma se ci crediamo e riusciamo a mobilitare la base, il Ticino potrebbe ottenere il cambiamento di cui ha fortemente bisogno», ha dichiarato Gysin ai microfoni della Rsi. La sua candidatura punta a rafforzare l’area progressista «perché possa crescere e portare le proprie ricette, diverse da quelle della maggioranza che ha portato il Ticino a dove si trova oggi».
La lista rosso-verde per il Consiglio di Stato includerà sicuramente Marina Carobbio Guscetti per i socialisti, Greta Gysin per i Verdi e Matteo Pronzini per l’MPS. Resta invece escluso Fabrizio Sirica, copresidente del PS, a causa della nota vicenda relativa a un eccesso di velocità in moto. Secondo l’accordo tra i partiti, dei cinque nomi in lista due spettano ai socialisti, due ai Verdi e uno al Movimento per il socialismo. Restano quindi da completare due caselle, una in casa ecologista e l'altra in seno al PS.
Gysin è la terza consigliera nazionale che scende in campo per le Cantonali 2027: gli altri sono Alex Farinelli (PLR) e Piero Marchesi (UDC). Per la deputata, classe 1983, è la terza candidatura al Consiglio di Stato, dopo quelle nel 2007 e nel 2011.