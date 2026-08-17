Giorgio Anastasi giura a Palazzo Orsoline

L'evento, di forte rilevanza istituzionale, è stato presieduto dalla Presidente del Gran Consiglio Daria Lepori. Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità di spicco del panorama politico e giudiziario cantonale, tra cui la Presidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio Guscetti, il Consigliere di Stato Norman Gobbi e il Procuratore generale Andrea Pagani. Erano inoltre presenti il Presidente del Tribunale di appello e del Consiglio della magistratura Damiano Stefani, la Direttrice della Divisione della giustizia Frida Andreotti e il Segretario generale del Gran Consiglio Tiziano Veronelli.

Con la solenne dichiarazione di fedeltà, il neoeletto magistrato ha assunto formalmente l'impegno a esercitare, con effetto immediato e per la durata dei prossimi dieci anni, le proprie funzioni. Un mandato che lo vedrà impegnato nel pieno rispetto dei principi cardine dello Stato di diritto, dell’indipendenza della magistratura e della costante tutela dei diritti fondamentali.